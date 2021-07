Pese al cambio de Gobierno y a la incertidumbre política que todavía persiste, la guatemalteca CBC –embotelladora de las bebidas de Pepsico (Pepsi, 7UP, Gatorade, entre otras) y las de su propia marca Beliv (Frutaris, V220, entre otras)– se mantiene firme en sus planes de inversión para este año y asegura que “no se le ha pasado por la cabeza” paralizarlas. Por el contrario, su director general –en diálogo con Gestión– sostiene que está “del lado optimista” y que hay muchas oportunidades que ofrece el Perú.

“No estamos esperando el cambio político para invertir. Si en los meses de pandemia – entre mayo y junio del 2020– nos aprobaron mantener el ritmo de inversiones, lo que trajo como resultado catorce trimestres de crecimiento continuo, este año –en medio de un escenario de incertidumbre por la pandemia– nosotros estamos ampliando la capacidad de producción de nuestras plantas de Sullana y Huachipa”, adelantó Aníbal Mujica.

-¿Cuánto se está destinando a la ampliación de ambas plantas?-

Ambas fábricas están recibiendo inversión para ampliar su capacidad instalada la que debería terminar entre octubre y noviembre de este año. No se nos ha pasado por la cabeza parar de invertir, por el contrario estamos en el lado del Perú optimista, del que piensa que hay muchas oportunidades por hacer y estoy al lado de un equipazo, que le ha dado vuelta al negocio. Soy bien optimistas y hemos logrado vender ese optimismo a nuestra Junta Directiva que aprobó nuestros planes de inversión. No te puede dar detalles del monto exacto, pero aproximadamente se ha destinado un 10% de nuestra facturación. Esto va a incrementar en 30% nuestra capacidad de producción en Lima (Huachipa) y en 40%, en Sullana.

-¿Cómo les fue el 2020 y en los primeros seis meses del 2021?-

El 2020 fue un año de aprendizaje sobre cómo operar en medio de una realidad diferente. Desde el punto de vista del negocio –si bien no puedo adelantarte cifras exactas– te puede decir que recuperamos el tamaño del negocio como lo teníamos antes de la pandemia y de manera sorprenderte, ya que si uno ve el mercado y cómo se va comportando, nosotros venimos creciendo catorce trimestres consecutivos con un performance mejor que la competencia y eso ha sido el resultado de un trabajo acumulado, pues hicimos algunas inversiones para estar más cerca de los puntos de venta, lo que comenzó a rendir frutos a fines del 2019 e inicios del 2020, lo que nos permitió –de alguna manera– que esa curva de crecimiento se mantuviera por lo que recuperamos el tamaño del negocio. Al primer semestre del 2021 seguimos creciendo. De algún modo, logramos seguir operando en medio de una realidad distinta.

-En 2020, CBC desplegó una estrategia de venta cruzada de bebidas y alimentos en bodegas (a través de packs) para atender las nuevas necesidades del consumidor ante la pandemia, ¿qué resultados tuvo esta iniciativa y se mantendrá este año?-

Se mantendrá ya que –fíjate– uno de los pilares que nos permitió operar en medio de la pandemia, fue el estar más cerca de los puntos de venta. El programa “Mi Tienda Segura” se convirtió en una sorpresa muy buena para el mercado y para nosotros. Si había un momento donde era necesario estar al lado de los bodegueros, de dotarlos no solamente de implementos para que apliquen las medidas de bioseguridad, sino también de entrenamiento, fue durante la pandemia. Este es un programa que llegó para quedarse. Le estamos dando –ahora– una dimensión bien interesante.

-¿Qué cambios se espera incluir?-

Estamos destinando más recursos para hacerlo más amplio y estamos intentando que el pilar de educación sea mucho más potente, es decir, darle más herramientas al emprendedor peruano, que sabemos que forma parte de una masa de gente que todos los días de algún modo produce. La dinámica del mercado cambió y hoy estamos –junto al área comercial– dándoles recursos para que puedan atender de manera más rápida a sus clientes.

Aníbal Mujica Véliz: "No se nos ha pasado por la cabeza parar de invertir, por el contrario estamos en el lado del Perú optimista, del que piensa que hay muchas oportunidades por hacer". (Foto: CBC)

-Los pilares de CBC-

Mujica Véliz subrayó que el accionar de la compañía –en pandemia– se basó en tres pilares fundamentales, que les permitió mantener los ratios de crecimiento, los mismos que continúan hasta ahora.

“El primer pilar fue cuidar a nuestra gente y cambiar nuestros procesos. Lo digo con mucho orgullo: no cortamos ningún empleo en la peor época de la pandemia tampoco bajamos el sueldo de nadie, ni se nos pasó por la cabeza. Por el contrario, creamos posiciones nuevas e incluso hubo peruanos que fueron trasladados a puestos regionales”, argumentó.

“El segundo pilar fue estar más cerca de los puntos de venta. Toda la inversión que destinábamos a promociones, que probablemente tenía como destino al consumidor, gran parte se destinó para ayudar a las bodegas peruanas para que –de algún modo– puedan compensar todo el impacto económico que les trajo la pandemia. La situación no ha terminado. Lo que estamos haciendo ahora es potenciarla”, agregó.

-¿Cómo lo están potenciando?-

Del 100% de nuestras inversiones, si antes destinábamos el 40% para promocionar las marcas, ahora el 70% de estas inversiones se irán a herramientas/capacitación para que las tiendas peruanas puedan llegar a sus consumidores.

-Usted mención, en julio pasado, que las familias peruanas estaban migrando a la compra de formatos multifamiliares a fin de abastecerse para más días, ¿esta tendencia continúa?-

Este cambio en la forma de consumir de las familias peruanas se mantiene. Al consumidor peruano le llama la atención los empaques familiares y que pueda combinar con otras categorías. En este nuevo patrón de consumo de basó nuestro tercer pilar por lo que hicimos cambios interesantes. Te voy a mencionar tres: primero, segmentación. Creamos un canal virtual –que se llama Venta Hogar– que va directo al consumidor. Este no es un ecommerce que vende únicamente bebidas sino que es multiportafolio, ya que pudimos llegar a un acuerdo con empresas globales y peruanas para vender, además de bebidas, productos de primera necesidad como alimentos, de cuidado personal, entre otros.

-¿Cuáles fueron los otros dos cambios?-

Lo segundo estuvo relacionado a cómo le dábamos realce a los empaques, que puedan atender ese cambio de consumo. Por lo que invertimos muchísimo en una línea de envases Reco, que son reutilizables y que no solo cumplió con la función de estar al lado del consumidor, a un precio justo, sino que también fue más allá de hacer negocio, de promover una economía circular. Y el tercero, es que hicimos promociones cruzadas con marcas que no producíamos, lo que nos llena de orgullo porque no solo ayudó a la tienda tradicional sino también a los consumidores con precios justos.

-¿Cuánto avanzó la demanda de los formatos multifamiliares en lo que va del año?-

Se estabilizó. No está en los mismos niveles en las que estuvo en los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2020 que llegó a 70%, pero ya se estabilizó en 55% a 60% dependiendo del mes y de la ocasión de consumo. De algún modo ganó más espacio que los empaques individuales.

-En julio pasado también mencionó que el consumidor peruano estaba dispuesto a probar nuevas marcas, lo que llevaría a la empresa a acelerar el plan de diversificación de su portafolio local de bebidas, ¿ello se verá este año o el próximo?-

Más que traer productos nuevos, estamos innovando en los empaques. Le estamos dando mucha fuerza a los multiempaques, que son empaques que combinan distintos productos. También estamos invirtiendo mucho en hacer que las tiendas (bodegas) se conviertan en un negocio sostenible en el tiempo. Por ejemplo, en medio de la pandemia pudimos cerrar convenios con dos marcas globales: Red Bull y Diageo. Hoy nuestros camiones/vendedores llegan a los puntos de venta con la misma tecnología y con esos dos portafolios (marcas) que no producimos por lo que –más que nuevas marcas– lo que estamos haciendo es innovación en portafolios: trayendo marcas que no producimos, pero que estén a un precio justo y al lado del consumidor.

Nota:

El 50% de su portafolio –subrayó el gerente– son productos que contienen bajos niveles de azúcar.

“Nuestro foco es estar cerca del consumidor con precios adecuados y con una segmentación distinta que permita llevar productos más allá de bebidas”, remarcó.

VIDEO RECOMENDADO: