“Este nuevo parque industrial en realidad ya venía operando y algunas empresas se encontraban allí, pero recién ha logrado la habilitación de sus lotes. Esto significa que ya no se trata solo de terrenos, sino que ahora cuentan con matrices para la instalación de puntos de agua y luz”, comentó Luis Sánchez, consultor senior de Investigación y Consultoría de JLL.

Con esta nueva habilitación, los ocho parques ubicados entre dicho distrito, Lurín y Huachipa, cuentan en total con 1,300 hectáreas vendidas o en venta. Entre todos poseen también más de 1,000 hectáreas de terrenos por habilitar para futura entrega, de acuerdo con un reporte de JLL. Estos, sin embargo, no se incorporarían a la oferta en el corto plazo.

LEA TAMBIÉN: Parques industriales postergan desarrollo de nueva oferta de lotes hasta el 2024

(Fuente: JLL)

Además, en los próximos cuatro años iniciarán operaciones de su primera etapa los parques de Ancón y Chancay. En conjunto ambos proyectos tendrán a su disposición 1,500 hectáreas destinadas al uso industrial. El de Ancón se adjudicará en setiembre de este año, según ProInversión; mientras que el de Chancay es un centro logístico cuya construcción va de la mano con el desarrollo del puerto.

Precios se mantendrán en el 2023

La crítica situación que aún atraviesa el país tendrá un impacto en las ventas de lotes en parques industriales este año. Según el reporte de JLL, se proyecta una disminución de la demanda durante el 2023, en comparación con la del año anterior. En consecuencia, los precios promedio de venta se mantendrán sin cambios significativos. Cabe señalar que el valor promedio por m2 en la actualidad es de US$ 105 en Chilca, US$ 125 en Huachipa y US$ 145 en Lurín.

(Fuente: JLL)

Roberto Mayser, presidente de la Junta de Propietarios de Inmobiliaria La Chutana, estimó que “va a haber una espera en la compra de activos fijos (como los lotes industriales) este año”. En ese sentido, indicó que, si bien dicho parque industrial ha recibido varias consultas en los dos primeros meses del año, aún no se han concretado ventas. Sin embargo, descartó que la compañía vuelva a bajar los precios para fomentar la venta, tras haberlos reducido en entre 5% y 8% el año pasado.

De igual manera, Gisela Flores, vocera de Sector 62, señaló que este parque industrial mantendrá sus precios durante el 2023. “Vemos que en el año no vamos a obtener los resultados que esperábamos, pero sí confiamos en obtener un crecimiento con respecto a las ventas del año pasado”, dijo a Gestión.

Otra consecuencia importante de la difícil situación que atraviesa el país es la postergación de las entregas de nuevas etapas y/o ampliaciones que se tenían previstas para este año. En ese sentido, JLL estima que el próximo año se entregarán más de 100 hectáreas entre nuevas etapas y ampliaciones en tres parques industriales, uno en cada uno de los submercados, si no se presentan nuevos retrasos.

Debido a las postergaciones, este año se reducirá la vacancia de lotes industriales, que pasará de 24% el año pasado a 22%, estimó Luis Sánchez. “Una estrategia de los parques es no entregar nuevas etapas porque si no la vacancia se incrementa y los precios pueden bajar”, manifestó.