La caída de las acciones de Tesla Inc. esta semana no ha sido suficiente para obstaculizar los improbables pagos a Elon Musk, que ahora ascienden a la asombrosa suma de US$ 8,500 millones.

El viernes, Musk tenía todo listo para superar el umbral final para un tercer tramo de su enorme recompensa, vinculado al valor financiero y de mercado de Tesla. El premio llega en medio de la peor semana para las acciones de la fabricante de automóviles desde mediados de marzo, cuando los temores por la pandemia estaban en su punto álgido.

Significa que habrá otros 8.44 millones de opciones sobre acciones a su disposición, que se suman a los 16.9 millones que se desbloquearon en mayo y julio, ajustado a la reciente división de acciones de la empresa de 5 por 1. Colectivamente, le darían la ganancia inesperada de miles de millones de dólares si las ejerce y vende inmediatamente las acciones.

La última suma, que tiene un valor aproximado de US$ 2,800 millones después de tener en cuenta el costo de ejercer las opciones, se parece más a las ganancias recolectadas por los administradores de fondos de cobertura en raros años de explosión que a los paquetes de US$ 15 millones al año otorgados al típico director ejecutivo del S&P 500.

Pero Tesla siempre ha trazado su propio camino con la compensación de Musk, prometiendo al director ejecutivo pagos masivos si se logran ciertos objetivos. Y los inversores se han sumado. Algunos han razonado que si la compañía cumple esos objetivos, la compensación de Musk no importaría porque los accionistas también obtendrían ganancias fabulosas.

En contraste, el empleado medio de Tesla recibió US$ 58,455 dólares en sueldos y beneficios el año pasado. La empresa ha dicho en presentaciones reglamentarias que las recompensas de acciones están disponibles para todos sus empleados.

Las acciones de la empresa con sede en Fremont, California, se han cuadriplicado este año. Su valor de mercado se sitúa en más de US$ 380,000 millones, muy por encima del de sus rivales mundiales, a pesar de producir muchos menos vehículos. Ese aumento, y las opciones sobre acciones, han ayudado a aumentar el patrimonio neto de Musk en US$ 68,600 millones, convirtiéndolo en la cuarta persona más rica del planeta, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Su último tramo se desbloqueó después de que el valor de mercado promedio de Tesla a 6 meses y 30 días excediera los US$ 200,000 millones. Otro objetivo de desempeño, registrar US$ 3,000 millones de ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización durante cuatro trimestres, se logró el 30 de junio, de acuerdo con una presentación.