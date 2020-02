Papa John’s International Inc. cayó después de que la cadena de pizzas reportó ganancias que sugieren poco crecimiento para sus locales en América del Norte este año que se suman a las preocupaciones sobre el coronavirus que se convierte rápidamente en una amenaza para la economía global.

Si bien las ventas en las mismas tiendas de América del Norte se elevaron un 3.5% el último trimestre y superaron las predicciones de los analistas, la cadena no planea aumentar su recuento neto de tiendas este año en casa, dijo el director ejecutivo, Rob Lynch, en una entrevista.

El año pasado, cerró 128 tiendas en América del Norte por una pérdida neta de 49 unidades, debido a que los franquiciados tuvieron problemas con la caída de las ventas.

Papa John’s está luchando para recuperarse de un escándalo con el exdirector ejecutivo y fundador John Schnatter, que perjudicó las ventas y dañó gravemente la reputación de la empresa. Ha trabajado para acelerar el servicio y se ha asociado con empresas como DoorDash Inc. para entregar las pizzas más rápido a los comensales.

Sin embargo, también se enfrenta a un mercado laboral implacable y costos más altos para contratar y retener a los empleados, especialmente los conductores encargados de hacer las entregas.

En tanto, la cadena de pizzas ha cerrado temporalmente unos 50 locales en China debido al brote de coronavirus en el país. Posee un total de 210 ubicaciones en la nación, muchas de las cuales se encuentran en centros comerciales y lugares públicos que han cerrado en el último mes.

“Si el gobierno dicta que estas comunidades deben quedarse y permanecer en cuarentena, esto definitivamente tendrá repercusiones”, dijo Lynch. “Todos lo están monitoreando. Me siento más confiado porque, de hecho, tenemos personas en estos mercados que nos permiten saber cómo van las cosas”.

Las acciones de Papa John’s cayeron hasta un 10% a US$ 60.35 en Nueva York el miércoles, la mayor caída intradía en 15 meses. Repuntaron un 6.7% este año hasta el cierre del martes.

Además, la compañía pronosticó ganancias para el año en curso, excluyendo algunos artículos, de US$ 1.35 a US$ 1.55 por acción. El punto medio de US$ 1.45 de ese rango no alcanzó el promedio de las estimaciones de los analistas.