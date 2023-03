Gustavo Ruíz, CEO de eCash para América Latina y head Global de Open Banking de Paysafe, detalló a Gestión la estrategia de crecimiento de la empresa de origen peruano y los próximos pasos en su integración a los planes de su matriz en la región.

¿Cuál es el balance de PagoEfectivo luego de incorporarse a PaySafe?

Estamos muy contentos de haber adquirido PagoEfectivo. Hay grandes oportunidades en el mercado, que tiene un crecimiento arriba del 25% en el consolidado del año y esperamos que esa sea la tendencia en los próximos cinco años. Contamos con 1,500 afiliados activos, pero tenemos la capacidad para crecer 10 veces en volumen.

Si bien no brindamos cifras locales, como PaySafe tuvimos una rentabilidad de US$ 410.0 millones y el volumen de transacciones fue sobre los US$ 130 mil millones en el 2022. Con respecto a Perú, podemos afirmar que el margen es casi un 50% mayor a la media por la moneda cruzada. Esto se debe a que algunos usuarios pagan en dólares y otros en soles, por lo que se cobra al establecimiento la tasa de descuento, que es la mayor parte del ingreso y el ingreso complementario, que viene derivado del tipo de cambio, que es el más competitivo y que nos da un margen incremental.

¿Cómo ven a PagoEfectivo en el corto plazo?

Vamos a invertir mucho en el mercado peruano, aumentando nuestra presencia en otros medios y procesamientos de pago como tarjetas y billeteras digitales. Nuestro objetivo es dar a conocer la marca para consolidarnos en el Perú y aumentar nuestro alcance a países de habla hispana, empezando por Ecuador, para luego evaluar Colombia, Chila y Argentina.

¿Cómo influye PaySafe en esta expansión?

Nos da el músculo para crecer mucho más rápido por medio de la cobertura internacional y el mayor acceso a fondos de inversión para seguir creciendo aceleradamente. Estos factores nos permiten la expansión de PagoEfectivo en la región para convertirla en un producto internacional, con capacidades e infraestructuras que la propia empresa ya trae.

¿Cómo se ha comportado el sector de medios de pago en línea en Perú y en la región?

América Latina es la región que está creciendo más rápido dentro de los mercados emergentes con un 26% consolidado al año. Por ello, la apuesta de PaySafe fue adquirir compañías para capturar este crecimiento y, por consecuencia, se integró a Pago Efectivo y SafetyPay.

Con respecto al Perú, puedo destacar que es un mercado muy interesante porque el consumidor ha adoptado los medios de pago de una manera significativa. Este se caracteriza por buscar mejores ofertas en línea en diferentes industrias, como comprar cosas, viajar y entretenerse con juegos o apuestas. Incluso, esta última categoría tuvo un crecimiento del 80% en volumen en el último año.

¿Cuál es la estrategia local de PagoEfectivo para el 2023?

Como mínimo, situarnos por encima del crecimiento de mercado, que es 25% y doblar nuestro volumen en dos años. Lo vamos a lograr a través de nuestros clientes actuales que ya están operando y creciendo con nosotros, así como la incorporación de nuevas industrias y alistando nuevas posibilidades de pagos que permitan hacer compras por streaming. Estamos agregando a la mezcla no solo la expansión de canales y redes en los mercados donde operamos y donde ya tenemos una cobertura del 90%, sino también, expandiendo la red de recaudación y la presencia en otros mercados.

En temas de cobertura, estamos yendo a redes más locales para habilitar la doble funcionalidad, liquidación doméstica y liquidación internacional. La compañía tiene una cámara de compensación, lo que nos permite mover dinero eficazmente y controladamente para comercios grandes, simplificando el proceso de adopción y gestión dentro de los mercados.

¿En qué van a enfocar su inversión?

Vamos a invertir mucho en la calidad de nuestro servicio. Siempre buscamos que el cliente tenga una buena experiencia, por medio de nuevas innovaciones en procesos de atención atención. El reto es mejorar en todos nuestros puntos de contacto en nuestro proceso de venta, área de servicio y soporte. Asimismo, como lanzamiento de este año, vamos a incorporar el procesamiento de tarjetas.

¿Cuál es su estrategia con fintechs?

Históricamente, PagoEfectivo se ha enfocado en negocios grandes, donde podemos realizar servicios personalizados y diferenciados. Sin embargo, desde el 2022 iniciamos nuestra estrategia de integración en comercios medianos y pequeños, donde nuestro reto es ingresar con jugadores del mercado como Izipay o Niubiz, que están enfocados a cierto tipo de industrias. Estas empresas que ya tienen relación con ese perfil de cliente, nos permiten compartir ingresos y aumentar el volumen.

¿Cuál es el porcentaje de pagos que se realizan por el canal digital y físico?

De lo que recibimos, el 60% es digital y el 40% es vía agentes. A pesar de que sabemos que el efectivo no va a desaparecer en Latinoamérica, sabemos que el mayor potencial se encuentra en el canal digital por la tendencia a seguir mejorando en la experiencia de usuario y sobretodo, al continuar con la penetración de internet, teléfonos inteligentes y el progreso de la educación tecnológica.

¿Cuánto representa América Latina para Paysafe?

La contribución de Latinoamérica en el 10% del volumen de la compañía y la expectativa para el 2024 es doblar esta participación. Este crecimiento se soporta por nuestra estrategia de productos, expansión, redes y mercados, sumado al crecimiento propio mismo. Todo ello esta combinando con el mantenimiento y la inclusión de todos esos productos que nos dan más volumen y con la cartera de clientes globales de PaySafe que tienen interés en ingresar a la región.