Se ha encargado a Teneo Restructuring en las Islas Vírgenes Británicas manejar la liquidación de Three Arrows, con sede en Singapur, según el reporte. La orden judicial se emitió el martes, informó Sky News.

Una liquidación podría significar que una empresa supervisará la disolución de la empresa, liquidando los activos y devolviendo el dinero a los acreedores. Three Arrows y Teneo no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

Los problemas de Three Arrows están repercutiendo en el atribulado sector, afectando a empresas como el corredor de criptomonedas Voyager Digital Ltd., que prestó al fondo.

Es una de las recientes explosiones relacionadas con las criptomonedas desde que la implosión de la cadena de cadena de bloques Terra en mayo agudizó la caída de los activos digitales. Three Arrows era un inversionista en luna, la moneda que perdió casi todo su valor cuando la moneda estable terraUSD colapsó de su paridad.

Voyager informó esta semana que emitió un aviso de incumplimiento a Three Arrows después de no recibir un pago de un préstamo por unos US$ 675 millones.

La empresa está tratando de recuperarse y contrató a Moelis & Co. para que la asesore en el proceso. Voyager consiguió líneas de crédito —US$ 200 millones en efectivo y la moneda estable USDC más 15,000 bitcoines— del brazo de inversión de Alameda Research LLC para ayudar a apuntalar su liquidez.