El 2021 estuvo marcado por la continuidad de la pandemia y los avatares por la coyuntura política, lo que afectó indefectiblemente al mercado de oficinas prime, que siguió soportando desocupaciones. Sin embargo, cabe indicar que pese a ese contexto, el mercado se encuentra en fase favorable para los inquilinos debido a la baja en los precios de renta que se ha dado en los últimos dos años.

“Se observa un ligero repunte en la ocupación, en el segundo semestre fueron 21,700, es decir 7,000 m2 más en relación al primer semestre, dando indicio de una tímida recuperación”, sostuvo Luis Sánchez, consultor senior de Jones Lang LaSalle (JLL).

Y ya para este 2022, la recuperación empieza a avizorarse, pero aún con lentitud.

Según el último reporte de JLL, el mercado podría volver a niveles pre pandemia, con niveles de ocupación mayores a la desocupación, durante 2023.

Si hablamos de vacancia para este semestre, Sánchez, estima que la tasa continuará por encima del 27%, esperando que la ocupación continúe mejorando su resultado.





Tarifas

En tanto, para estos primeros seis meses, las tarifas seguirán a la baja, con variaciones moderadas, y pagos en soles, impactado por el tipo de cambio.

“Cerramos con US$ 15.56 m2, en promedio, que fue 20 centavos de dólar menos en relación al primer semestre de 2021. Y de no haberse dado el ingreso de tres nuevos edificios (que por ser nuevos ingresan con tarifa más alta) en dicho periodo, la renta hubiera caído a menos de US$ 15.30″, explica el ejecutivo.

Por ello, esperan que este año se arranque más estables, sobre todo en el caso de los edificios de un solo propietario, a diferencia de los “multi” donde aún sigue la guerra de precios.

“Estimamos que los ajustes que se den no sean mayores a los 20 centavos de dólar, pero depende muchos de la dinámica que se dé”, refiere.

Condiciones

No obstante, debemos tener en cuenta que el mercado de oficinas tiene un comportamiento cíclico y recuperará eventualmente su ritmo estable, lo que generaría mejores condiciones, oportunidades y crecimiento futuro. Y algunas de esas condiciones vienen por el lado de establecer para este año un cobro de renta en soles al igual que el mantenimiento, que antes era en dólares.

“Con una subida y bajada del dólar constante, se ayuda al inquilino con un manejo de tarifa en moneda local”, acota Sánchez.

Asimismo, en línea como vaya la recuperación, las condiciones contractuales en cuanto a plazos, seguirá. Esto es cerrar contratos mayores a los tres años.

Proyectos

Lo que también veremos es ingreso de nuevos edificios. Así, se tiene programado sumar 4 torres de oficinas, de las cuales 2 se ubican en el submercado San Isidro Occidente y 2 en el submercado Miraflores, sumando en conjunto más de 41,990 m2 de nuevos espacios; que -de no presentarse postergación o retrasos- se estarán entregando durante el 2022.

“En algunos casos son edificios que reactivaron las obras cuando se levantó la cuarentena. Los que se han aplazado eran los que se estimaban poner en marcha en 2023. Más del 50% de ellos se han postergado para 2024″, destaca el ejecutivo.

Cifras y datos

Tasa. La vacancia podría incrementarse a más de 27% con el ingreso en el segundo semestre de otros proyectos de oficinas.

Baja. Unos 82 centavos de dólar ha sido la disminución de la tarifa desde que arrancó la pandemia, la cifra más alta a nivel de la región.