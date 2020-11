Le responde a la Contraloría. Ayer esta instancia denunció que la suscripción de la adenda 2 al contrato de concesión del tercer componente del Proyecto Integral de Irrigación e Hidroenergético de Olmos (Proyecto Olmos), en Lambayeque, benefició a una empresa vinculada al concesionario H2Olmos (integrada por Odebrecht) con compra -sin subasta- de más de 11,000 hectáreas de lotes agrícolas a US$ 6′976,282, que luego revendieron a US$ 22′493,036.00.

A través de un comunicado, el concesionario H2Olmos (Odebrecht) indicó que el proyecto irrigación Olmos nace como una iniciativa privada autosostenible, es decir, ni el Estado ni el Gobierno Regional hicieron aportes monetarios para su construcción, proviniendo el 100% de los fondos del sector privado.

“Es así como la subasta de la totalidad de las 38,000 hectáreas era fundamental para viabilizar el proyecto. Si bien se realizaron grandes esfuerzos promocionales durante un largo tiempo, solo se lograron vender 26,500 hectáreas con lo cual el contrato hubiera sido cancelado y no se habría realizado el proyecto”, dice la empresa.

A reglón seguido, afirmó que buscando viabilizar la ejecución del proyecto, OLPD (empresa vinculada a H2Olmos), adquirió las 11,500 hectáreas restantes al precio base referido (y que estuvieron disponibles durante dos subastas internacionales en los años 2011 y 2012) y que ninguna empresa o fondo de inversión había querido adquirir.

“OLPD (vinculado a Odebrecht) compró las tierras faltantes a los valores que se encontraban oficial y públicamente definidos”, añadió.

La constructora aseguró que la adenda que permitió que el proyecto vendiera todas las tierras y se financie las obras, estuvo acorde con lo dispuesto en la Ley Asociaciones Público – Privadas, incluyendo la opinión del MEF, el GRL y el PEOT.

“ OLPD compró las 11,500 hectáreas por el monto de US$ 49 millones, y no por US$ 6.9 millones como indica falsamente la Contraloría. La adquisición de las tierras fue un gran riesgo que tomó OLPD para salvar el proyecto y solo después de tres años se logró realizar la venta de las tierras ”, agregó.

“Durante ese tiempo se incurrió en desembolsos por el pago del derecho de agua, costos financieros y administrativos, con lo que, tras el pago del impuesto a la renta, la utilidad (por la venta de las tierras compradas) fue de US$ 2.9 millones ; claramente un retorno mínimo para la inversión y riesgos asumidos ”, añadió la brasilera.

Finalizó precisando que el Proyecto Olmos es una realidad, en donde se cosechan 23,000 hectáreas incluido arándano, palta, espárrago, caña de azúcar y uva de mesa, dentro de otros.