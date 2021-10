Empresas







Número de empresas exportadoras alcanzan récord histórico a agosto Según el valor FOB entre enero y agosto del 2021, el 94.2% del total de envíos fue realizado por las grandes empresas (US$ 32,515 millones), el 4.1% por pequeñas (US$ 1,397 millones), 1.2% por medianas (US$ 400 millones) y 0.5% por microempresas (US$ 186 millones).