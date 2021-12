La farmacéutica suiza Novartis confirmó la compra de la compañía británica Gyroscope Therapeutics por un precio de hasta US$ 1,500 millones y la adquisición de su terapia genética para combatir la atrofia geográfica, una de las principales causas de ceguera.

La atrofia geográfica, que afecta a ocho millones de personas, es una enfermedad de la retina que conduce a una pérdida de visión progresiva e irreversible para la cual no existe actualmente ninguna terapia aprobada.

El tratamiento para personas con atrofia geográfica implementado por la empresa con sede en Londres se basa en una terapia genética y actualmente se encuentra en fase 2 de desarrollo.

La terapia genética, también conocida como genoterapia, es una técnica experimental que pretende prevenir o curar enfermedades mediante la sustitución de un gen defectuoso en el paciente por uno sano.

Novartis, según anunció hoy en un comunicado, cerrará la adquisición de la empresa británica de terapia genética ocular por un importe que puede ascender hasta los US$ 1,500 millones, con un pago inicial de US$ 800 millones y otros US$ 700 millones sujetos a variables.

“Esta adquisición es un paso más en nuestro compromiso de ofrecer innovación en oftalmología para tratar y prevenir la ceguera en todo el mundo”, señaló la presidenta de Novartis Pharmaceuticals, Marie-France Tschudin.