Netflix Inc. amplió su ventaja sobre la competencia en streaming, sumando 8.05 millones de clientes en el segundo trimestre y elevando las estimaciones de ventas anuales y márgenes de ganancia.

Los resultados sobre suscriptores, anunciados el jueves en una carta a los accionistas, superaron las expectativas en todas las regiones del mundo e incluyeron 2.8 millones de nuevos clientes en Asia-Pacífico. Los analistas esperaban, en promedio, un total de 4.87 millones.

El servicio de ‘streaming’ informó que su beneficio neto aumentó en el segundo trimestre del año un 44.2% y llegaron a US$ 2,147 millones, y anticipó que en el conjunto de 2024 sus ingresos crecerán entre un 14% y un 15%.

Netflix señaló que sus ingresos crecieron de abril a junio un 17% hasta US$ 9,559 millones. Mientras que el número de suscriptores aumentó un 16.5% hasta alcanzar 277.6 millones.

¿Qué motivó el aumento?

Las medidas enérgicas de la empresa contra el uso compartido de contraseñas y la introducción de un plan de suscripción más barato con publicidad impulsaron a Netflix a su segundo mejor primer semestre, solo por detrás del auge impulsado por la pandemia en 2020. El plan más barato representó casi la mitad de las suscripciones del último trimestre en los mercados donde se ofrece y la compañía dijo que será lo suficientemente grande el próximo año como para atraer a los principales patrocinadores.

Este trimestre, Netflix espera obtener una ganancia de US$ 5.10 por acción, por encima de las estimaciones de Wall Street, con ventas de US$ 9,730 millones, algo menos que lo previsto por los analistas. La empresa dijo que el aumento de los suscriptores será inferior al del año pasado, que fue de 8.76 millones. Los analistas prevén 5.18 millones.

La oleada de crecimiento de Netflix se produjo mientras la mayoría de sus competidores ha observado una desaceleración en medio de dificultades para atraer clientes y que paguen por nuevos programas.

Netflix encabeza las estimaciones de suscriptores | Los analistas predijeron una media de 4.87 millones de nuevos clientes.

El trimestre pasado, la empresa cosechó grandes éxitos, como la nueva temporada de Bridgerton, el sorprendente éxito Baby Reindeer y la película francesa Under Paris. Estos éxitos contribuyeron a que la cuota de Netflix en el total de espectadores de televisión en Estados Unidos ascendiera a más del 8% en el último mes, más del doble que cualquier otro servicio de streaming de pago, según datos de Nielsen.

En el segundo trimestre, según Netflix, las ganancias aumentaron un 48%, hasta US$ 4.88, superando las estimaciones de US$ 4.74. Los ingresos aumentaron un 17%, hasta US$ 9,560 millones, superando ligeramente las previsiones. Terminó el trimestre con 277.7 millones de clientes en todo el mundo.

Las acciones de Netflix registraron pocos cambios en las operaciones extendidas. Cayeron inicialmente tras el anuncio de los resultados antes de recuperarse. Los inversionistas alcistas han estado empujando las acciones de regreso al máximo histórico de cierre de más de US$690 que alcanzaron en noviembre de 2021.

Netflix planea dejar de informar sobre el número de suscriptores el año que viene, lo que muchos analistas interpretaron como una mala señal sobre su crecimiento en el futuro. Sin embargo, la empresa, que ha sumado más de 17 millones de clientes este año, se mostró confiada el jueves y elevó su estimación de márgenes de ganancia para todo el año.

Expectativas

Para el tercer y cuarto trimestre del año, Netflix prevé unos ingresos de US$ 9,727 millones y unos beneficios netos de US$ 2,237 millones.

“Los ingresos crecieron un 17% en el segundo trimestre, impulsados ??principalmente por un aumento interanual del 16 % en el promedio de membresías pagas”, señaló la empresa en un comunicado.

Este “sólido” crecimiento de los ingresos de la plataforma líder de ‘streaming’ fue achacado en parte por los avances en la ampliación del servicio de negocio publicitario.

Aupado por éxitos como la tercera temporada de ‘Bridgerton’, ‘Baby Reindeer’, ‘Queen of Tears’ y películas como ‘Under Paris’ y ‘The Roast of Tom Brady’, “la membresía del nivel de anuncios creció un 34 % trimestre tras trimestre y estamos construyendo una plataforma de tecnología publicitaria interna que probaremos en Canadá en 2024 y lanzaremos de manera más amplia en 2025″, indicó el escrito.

Netflix anunció también que hace poco comenzó a probar “un nuevo diseño de página de inicio de TV más intuitivo”, en lo que supone la mayor actualización en una década.

“Esta nueva interfaz proporciona información del título más visible de un vistazo, incluida la sinopsis, el género y las calificaciones. Las vistas previas de los títulos también son más grandes y dinámicas, con avances más inmersivos y cuadros más grandes para facilitar la navegación”, precisó.

Con información de Bloomberg y EFE

