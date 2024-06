El mayor servicio de televisión del mundo está aumentando el número de títulos disponibles y de programas que produce en la región para llegar a más espectadores, dijo Minyoung Kim , vicepresidente de contenidos para Asia, excluida la India, en un evento de la compañía en Yakarta.

“Depende de nosotros asegurarnos de que estas historias encuentren público no solo en su país de origen, sino también más allá, y permitir a las audiencias de todo el mundo descubrir las historias que les encantarán”, dijo Kim.

Asia-Pacífico es actualmente el mercado más pequeño para Netflix y representó cerca del 11% de los ingresos en 2023. Pero también es una oportunidad de crecimiento gracias a su enorme y joven población.

Tras el éxito de los programas originales de Corea del Sur, como El “Juego del calamar”, y la serie japonesa One Piece, Netflix está adoptando la misma táctica en Tailandia, Indonesia y Filipinas. En Tailandia, la compañía tiene previsto estrenar 10 títulos originales este año, en comparación con seis en 2023. Es la mayor cifra de todos los países de la región. Indonesia también verá un aumento de títulos originales y un mayor presupuesto de producción.

Los contenidos localizados son especialmente cruciales en Asia, ya que cerca del 80% de la participación en el vídeo premium se nutre de este tipo de títulos, según Media Partners Asia.

El empuje de Netflix en el sudeste asiático contrasta con rivales que reducen su presencia ante la presión de los accionistas que piden enfocarse en rentabilidad y no solo en crecimiento. The Walt Disney Co. ha puesto en pausa la creación de contenidos originales y elevó los precios de suscripción en ese mercado. Prime Video de Amazon.com Inc. también se ha replegado.

Netflix empezó recientemente a producir series y películas originales en la región, tras lanzar sus servicios en algunos países del sudeste asiático en 2016. Su thriller tailandés Hunger y la serie indonesia Cigarette Girl, ambas estrenadas el año pasado, fueron éxitos mundiales, logros excepcionales para la programación del sudeste asiático creados por uno de los servicios globales de streaming. La empresa quiere que eso sea algo más habitual.

En Indonesia, Netflix está apostando por programas de gran presupuesto para diferenciarse de su rival local Vidio, el cual se concentra en deportes y dramas más breves. Dos ejemplos recientes son la serie de ciencia ficción sobrenatural Nightmares and Daydreams, que debutó este mes, y la próxima película de acción The Shadow Strays, protagonizada por una asesina de 17 años. Netflix también trabaja en la primera serie de terror zombi a gran escala de Indonesia, a estrenarse en 2025.

Si en Indonesia funcionan bien las series de terror y los thrillers policíacos, en Tailandia hay una mayor variedad de temas, desde la comedia a los géneros sexuales. Esto refleja el trasfondo cultural de una nación que está a punto de convertirse en el primero de la región en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La libertad de los creadores tailandeses en comparación con sus países vecinos se debe a que envían sus proyectos para aprobación a funcionarios de turismo, en lugar del ministerio de cultura, que tiene directrices más estrictas, dijo Kongdej Jaturanrasamee, director de Doctor Climax, un drama original de Netflix sobre un médico de la piel que se convierte en columnista sexual.

“Indonesia todavía tiende a tener temas más conservadores, ya que es un país musulmán”, dijo Dhivya T, analista principal de Media Partners Asia. “El contenido tailandés es más accesible y viaja un poco más en la región del sudeste asiático con sus líneas argumentales universales, así como los valores de producción”.

