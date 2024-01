Netflix Inc. sumó más de 13 millones de nuevos suscriptores en el cuarto trimestre del año pasado, para llegar a un total de 260.28 millones de usuarios de la plataforma de streaming, que vuelve a sorprender a Wall Street.

Netflix registró 13.1 millones de nuevos usuarios en los últimos tres meses de 2023, el mejor trimestre de crecimiento del gigante del streaming desde que los espectadores quedaron atrapados en casa en los primeros días de la pandemia.

La sólida cifra superó la estimación de Wall Street de 8.91 millones y las proyecciones en todas las regiones del mundo, al tiempo que Netflix sumó más de 5 millones de clientes solo en Europa, Medio Oriente y África. La facturación de Netflix en el último cuarto de 2023 alcanzó los US$ 8,830 millones, 12.5% más que en igual período del año anterior, un resultado también por encima de los pronósticos de los analistas.

Netflix se recuperó de un complicado 2022 al registrar uno de los años más sólidos de crecimiento de clientes de su historia, impulsado por una campaña contra el uso compartido de contraseñas, la introducción de una opción más barata con publicidad y una sólida lista de programación. Entre los éxitos del último trimestre figuran el thriller postapocalíptico Leave the World Behind y un documental sobre el futbolista David Beckham.

El sólido crecimiento de suscriptores de fin de año podría no continuar en 2024. Netflix dijo que no sumará tantos clientes en el primer trimestre de 2024 como lo hizo en los últimos meses de 2023, aunque el recuento superará los 1.75 millones del período del año anterior. Wall Street prevé que Netflix sume 4.31 millones de clientes en el trimestre.

Sin embargo, eso no afectará al crecimiento de las ventas. Netflix dijo que seguirá aumentando los ingresos a un ritmo de dos dígitos, en parte subiendo los precios, como lleva haciendo desde hace muchos años. Para el primer trimestre de 2024, la firma espera un crecimiento de facturación de 13% sobre el trimestre anterior, para alcanzar más de US$ 9,000 millones de ingresos y 2,000 millones de ganancia.

Cuando Netflix perdió clientes en la primera mitad de 2022, la dirección respondió tomando medidas a las que se había resistido durante mucho tiempo. La empresa introdujo publicidad y obligó a los clientes a dejar de compartir contraseñas. La oferta con publicidad tuvo un comienzo lento, pero ha empezado a cobrar impulso. A principios de este mes, la empresa comunicó que ya hay más de 23 millones de usuarios.

Netflix capta más de 13 millones de nuevos clientes en el cuarto trimestre | El total supera la estimación promedio de los analistas para el cuarto trimestre de 8.91 millones

Netflix aún obtiene casi todo su dinero de personas que pagan para ver películas y programas de televisión on demand. Pero eso podría cambiar en los próximos años. La compañía ha invertido millones en videojuegos y esta semana dio otro paso en una nueva dirección al llegar a un acuerdo para transmitir lucha libre en vivo todas las semanas a partir del próximo año.

El sólido desempeño de Netflix contrasta marcadamente con el de muchos de sus competidores en Hollywood, que operan redes de cable cada vez más reducidas y servicios de streaming poco rentables.

Las utilidades del cuarto trimestre aumentaron a US$ 2.11 por acción, aunque eso estuvo por debajo de las previsiones de Wall Street. Netflix generó ganancias de US$ 5,410 millones durante todo el año pasado y cerró 2023 con US$ 7,100 millones en efectivo e inversiones a corto plazo.

Ganancias y estrenos

En el período octubre-diciembre, la ganancia neta del grupo californiano estuvo algo por debajo de lo esperado, ubicándose en 938 millones de dólares contra 990 previstos por Wall Street. La cifra es, de todos modos, muy superior a los 55 millones de igual trimestre del año pasado.

Sus acciones ganaban más de 7% en los intercambios electrónicos fuera de hora en Wall Street.

“Pensamos que hay mucho espacio de crecimiento con la expansión del streaming”, indicaron los codirectores de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, en un comunicado.

Se aceleran las adiciones anuales de suscriptores de Netflix | La empresa registra la mejor ganancia anual desde el aumento de 2020 impulsado por Covid

A fin de año, las temporadas finales de series como “Sex Education” o “The Crown” atrajeron a muchos televidentes, al igual que “Berlín”, derivada de la exitosa “La Casa de Papel”.

Este martes, Netflix anunció más temprano que alcanzó un acuerdo por US$ 5,000 millones para difundir en línea y durante 10 años la liga profesional estadounidense de catch WWE, un paso mayor para el ingreso de la plataforma al mundo del deporte.

Esta transacción prevé la exclusividad para la emisión en Estados Unidos del principal programa de la World Wrestling Entertainment (WWE), “Raw”, desde enero de 2025, indicó la compañía en un comunicado.

Fuera de Estados Unidos, Netflix albergará todos los programas de la WWE, un fenómeno de audiencia, señaló en un documento presentado ante la SEC, el regulador bursátil estadounidense.

Con información de Bloomberg y AFP