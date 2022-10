Netflix prometió un millón de nuevos abonados como parte de la caída de sus números en el primer semestres del 2022. Sin embargo, logró 2,4 millones durante el tercer trimestre tras tomar una serie de medidas.

La empresa de streaming obtuvo una ganancia del 14% en los intercambios electrónicos fuera de hora, pues alcanzó 223 millones de abonados.

Este nuevo número de suscriptores significa un nuevo récord que supera los 221,8 millones de clientes conseguidos en el 2021, cuando la pandemia del COVID-19 aumentó la demanda de servicios de diversión online.

“Luego de un primer semestre difícil, pensamos estar en el camino de un crecimiento rápido nuevamente”, expresó Netflix que tiene como meta lograr la cifra de 227,6 millones de abonados a fines del presente año.

Netflix lanzará en noviembre un nuevo abono mensual más barato, con publicidad, para atraer nuevos clientes y obtener beneficios adicionales.

Es más, la empresa obtuvo ganancia neta de US$ 1,4 millones entre junio y setiembre, superando los US$ 966 millones esperados por los analistas. Asimismo, su facturación fue de US$ 7,900 millones.

(Con información de AFP)