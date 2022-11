Tenemos crecimiento en la mayor parte de los segmentos, pese a las dificultades que todos sabemos tiene el país. El negocio va avanzando positivamente. Nestlé confía en el Perú como mercado, con inversiones que iniciaron antes y continuaron durante la pandemia. Este es un mensaje de confianza en el país y en su economía, que entendemos es una de las más sólidas de la región.

El plan de inversiones entre el 2021 y 2022 era de alrededor de S/ 200 millones, ¿se llegó a ejecutar en su totalidad?

El plan se ejecutó. Dentro de esos S/ 200 millones este 2022 tuvimos dos inauguraciones importantes: el centro de distribución de Ate, que se renovó y hemos duplicado la capacidad de almacenaje, y las nuevas oficinas en San Isidro, que inauguramos recientemente. También hemos hecho una serie de mejoras en líneas de producción, en innovación, en la fábrica de Lima y en nuevas tecnologías, como es el caso de los helados, donde arrancamos recientemente una nueva línea de extrusión, que nos permite entrar en el nuevo mundo de paletas con textura y cremosidad mejoradas.

¿Las ventas de la compañía en Perú han recuperado los niveles prepandemia?

Globalmente (entre todas las categorías) hemos recuperado los niveles prepandemia, incluso en algunas categorías estamos por encima de niveles prepandemia, como es el caso de chocolates. En helados y panetones, que son categorías de consumo estacional, hay que esperar a que termine la próxima campaña que está por empezar.

¿Tienen previsto ingresar a nuevas categorías?

Siempre hay planes para desarrollar categorías, incluso en segmentos en que hoy no estamos presentes. Quizá lo más novedoso para el inicio del año que viene será ofrecer al consumidor una nueva plataforma de contacto y experiencias, aprovechando que ya no estamos en pandemia, con talleres y participación directa del consumidor. Incluso va a haber venta y experiencia de productos y marcas nuevas en el mercado peruano. Esta plataforma nos va a ayudar a volver a tener contacto directo con el consumidor, donde no solo vamos a impactarle con experiencias y productos nuevos, sino también nos va a servir para tener información, pues estamos convencidos de que el consumidor ha evolucionado tras la pandemia y nosotros estamos activos conociendo cuáles son esos cambios para poder ofrecer productos y servicios que se adapten mejor a sus necesidades.

Entre esos nuevos productos, ¿se incluyen nuevos helados?

Helados y confites son dos categorías que absorben gran parte de la innovación que traemos al mercado. Sí, en las dos vamos a tener novedades como tenemos cada año, pero quizá el año que viene de forma más importante, y esto se inscribe dentro de la plataformas de contacto con el consumidor y la confianza de Nestlé en el desarrollo del país y de que el consumo va por buen camino. No puedo dar todos los detalles.

En el caso de la leche, ¿lanzarán una nueva línea con 100% de leche fresca como hizo Gloria o transformarán una de las líneas con las que cuentan?

Hemos modificado ligeramente la receta de una de las líneas existentes, que ya tenía una mayor parte de leche fresca y una parte de leche en polvo, pero ahora será 100% leche fresca, que es lo que estipula la legislación, para seguir teniendo una leche Ideal evaporada entera. El resto de productos, Ideal Cremosita, Ideal Amanecer e Ideal light, mantendrán su receta tradicional y etiquetado de fórmula láctea.

¿Desde cuándo venderán la leche evaporada con 100% de leche fresca?

Ya está implementado y ya debería estar en las góndolas. O sino en los próximos días, pues ya todo se encuentra en marcha.

¿Cuáles son los objetivos del nuevo plan de inversiones?

Nosotros continuamente estamos invirtiendo en varias áreas. Nestlé no es una empresa que trabaja a golpes, con un plan de inversiones por unos años y luego para algunos años, sino que mantenemos un nivel de inversión relativamente alto todos los años; inversiones en operaciones, fábrica y distribución, pues la tecnología no deja de avanzar, así como inversiones en el área comercial, donde invertimos en todas las categorías donde estamos, quizá algo más en categorías impulsivas, inyectando dinero para crecer y seguir siendo líderes.

Para el 2023, ¿a cuánto asciende el plan anual de inversiones?

No tengo la cifra, son internas, pero es un monto importante que nos ayuda a automatizar y digitalizar nuestras operaciones y mantener el liderazgo de marcas en diferentes categorías.

Con referencia al último plan de S/ 200 millones ¿es un monto menor o mayor?

Teniendo en cuenta que no tendremos un centro de distribución y oficinas nuevas, la cifra será menor. Pero es una cifra sostenida durante el tiempo. Nestlé no actúa a trompicones, con inversiones a golpe, sino que mantenemos un tono alto en el tiempo y el 2023 no va a ser la excepción.

Hoja de vida

Trayectoria: El ejecutivo español lleva 30 años laborando en Nestlé en diversas posiciones. Es CEO para Perú y Bolivia desde hace tres meses.

Estudios: Tiene un MBA en Negocios Internacionales por la Esade y una licenciatura en Comercio por la HEC París.

El Dato. Nestlé cuenta con más de 70 marcas en Perú. En helados tiene el 80% del mercado con D’Onofrio, señala la compañía. En panetones, también con D’Onofrio, tiene el 40% de participación. En cafés tiene alrededor del 50% de participación con las marcas Nescafé y Kirma. En chocolates, el top 3 del mercado es abarcado por sus marcas Sublime, Triángulo y Princesa, agregó la empresa.

