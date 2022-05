El director general de Tesla, Elon Musk, declaró que no puede seguir adelante con su adquisición de Twitter a menos que la empresa demuestre de forma pública que menos del 5% de las cuentas de plataforma son falsas o spam.

Musk hizo ese comentario en una repuesta a otro usuario de Twitter el martes por la mañana. El ejecutivo pasó la mayor parte del día anterior en una discusión con el director general de Twitter, Paraj Agrawal, que publicó una serie de tuits explicando los esfuerzos de su compañía para combatir los bots y cómo ha estimado de forma consistente que menos del 5% de las cuentas de Twitter son falsas.

En su tuit del martes, Musk dijo que “20% de cuentas falsas/spam, aunque es cuatro veces lo que afirma Twitter, podría ser mucho más. Mi oferta se basa en que los documentos de Twitter ante la SEC sean fiables”.

Twitter declinó hacer comentarios.

Añadió que: “Ayer, el director general de Twitter se negó públicamente a mostrar pruebas de menos de un 5%. Este acuerdo no puede seguir adelante hasta que lo haga”.

En una conferencia tecnológica en Miami el lunes, Musk estimó que al menos el 20% de los 229 millones de cuentas de Twitter son bots de spam, un porcentaje que dijo era el umbral más conservador de su estimación, según un reporte de Bloomberg News.

En la All In Summit, Musk hizo sus comentarios más firmes hasta ahora sobre que querría pagar menos por Twitter que su oferta de US$ 44,000 millones del mes pasado.

Musk afirmó que alcanzar un acuerdo viable a un precio más bajo sería una posibilidad, según el reporte de Bloomberg, que dijo haber seguido una retransmisión en vivo de la conferencia compartida por un usuario de Twitter.

Era probable que los comentarios de Musk avivaran las teorías de analistas sobre que el multimillonario quiere romper el acuerdo o comprar la compañía a un precio más bajo. Su tuit del martes respondía a uno de un sitio web sobre Tesla que especulaba con que Musk “podría buscar un precio mejor por Twitter porque US$ 44,000 millones parece demasiado alto”.

“Las acciones de Twitter volverán a verse presionadas esta mañana, ya que las posibilidades de que se llegue a alcanzar un acuerdo no parecen muy buenas ahora”, señaló el analista de Webush Securities Dan Ives, que cubre tanto Twitter como Tesla, en una nota de investigación. El experto estimó que había algo más de un 60% de posibilidades de que Musk terminara retirándose del acuerdo y pagando la penalización de US$ 1,000 millones por hacerlo.

Musk hizo una oferta el 14 de abril para comprar Twitter por US$ 54.20 por acción. Las acciones de la plataforma han caído desde entonces y ahora están en torno a un 8% más bajas, a US$ 37.39 para el cierre del lunes.

Para financiar la adquisición, ha prometido algunas de sus acciones de Tesla, aunque estas han perdido un tercio de su valor desde que se anunció el acuerdo.