La participación femenina en tecnología sigue siendo un desafío, especialmente en los procesos de selección para posiciones de liderazgo y alta dirección. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

Por tercer año consecutivo, Michael Page, con el apoyo de Women in Tech Perú, realizó un estudio regional para conocer cómo ha evolucionado la percepción de los ejecutivos sobre la presencia femenina en el sector tecnológico. La investigación, que tuvo ediciones en 2022, 2024 y 2026, incluyó a Perú, Chile, Colombia y México. ¿Qué resultados se obtuvo?

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