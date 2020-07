Con la expectativa de terminar el año con un crecimiento a doble dígito, el primer lanzamiento del semestre se da con Todinno, marca adquirida el año pasado y con la cual ven más posibilidades de hacer extensiones de línea. Los productos con foco para consumo en el hogar serán también prioritarios.

¿Cómo afrontó la empresa este primer semestre en un contexto marcado por el covid-19?

Molitalia cuenta con un portafolio diversificado, que nos ha permitido compensar los resultados de unas categorías con otras. Si bien creo que para todas las compañías este ha sido un escenario muy complejo, para la industria de alimentos esta crisis ha sido menos profunda.

¿Qué categorías fueron las que compensaron?

Las más demandadas fueron pastas y avenas, que no son de impulso, y las de consumo en casa. Las que van por la dinámica de snacks para consumo en colegio u oficina se han afectado. También los snacks de confite que venden los cruceristas. Sin embargo, tenemos marcas líderes con una gran distribución que nos ayudaron a aminorar el efecto.

¿La producción se vio afectada?

Hemos tenido que intensificar algunas líneas y responder a la mayor demanda. Las plantas de alimentos no son muy flexibles en cuanto a producción. Hay categorías donde no hemos sido capaces de suplir la demanda y estamos trabajando a full capacidad, en otras hemos bajado la capacidad instalada, y en otras hemos tenido que bajar capacidad para respetar el distanciamiento.

Dentro de su portafolio de marcas en este periodo, ¿cuál es la que tuvo mejor desempeño?

Diría que Molitalia, Pomarola, y Tres Ositos, que es la principal marca de avena en el mercado y ahora con los desayunos en casa de todos los días se ha elevado su consumo.

¿Han podido atender la demanda de los productos más requeridos como pastas, harina y salsas?

Si bien estas categorías han experimentado un aumento en la demanda, como Molitalia hemos realizado grandes esfuerzos a nivel de cadena de abastecimiento, adecuando líneas y formatos para maximizar la producción, trabajando de la mano de nuestros proveedores de insumos y materias primas.

¿Qué formatos han adecuado?

El formato depende más que nada de la categoría, en algunas hemos tratado de generar un formato familiar por una propuesta de valor. Vamos a trabajar más en eso, pero aún no puedo adelantar en cuales vamos a hacer los cambios.

LANZAMIENTOS

La categoría de alimentos para mascotas venía en avance, ¿se afectó por la crisis?

Si bien en un principio cuando se declaró el estado de emergencia algunos canales de venta sufrieron shocks de demanda, principalmente debido a las restricciones de horario, esta es una categoría esencial y hoy se recuperó.

¿Tendrán más lanzamientos?

Sí, ya tenemos lanzamientos preparados que los introduciremos en los próximos meses. Cuando empezó la cuarentena se hacía difícil hacerlo por los canales, pero la idea es dar mejores propuestas. Todo arranca este semestre y en esta categoría es donde tendremos más innovaciones. Será una oferta variada porque hay un enorme potencial de crecimiento.

Habla de lanzamientos en mascotas, ¿cómo será en las otras categorías?

Este año hemos postergado algunos por la coyuntura de mercado (mercados cerrados, pocos accesos, etcétera), pero una buena parte se reactivará de cara al segundo semestre.

¿Será con un ritmo parecido al del año pasado?

Estamos expectantes de lo que viene en el futuro. Eso no significa que vamos a lanzar menos o más, pero como empresa de consumo masivo estamos obligados a monitorear el comportamiento del consumidor y atender ciertas necesidades. Lo que podríamos lanzar en 2022 lo podemos adelantar, u otros que hubieran sido para este año lo posponemos, nuestro abanico de posibilidades es muy amplio.

¿Los lanzamientos serán más en alimentos básicos?

Ya no tiene que ver tanto con alimentos sino con las celebraciones que se van a trasladar a casas, con propuestas en confitería y chocolate. La ventaja es que nuestro equipo de desarrollo es local y son propuestas con gusto peruano.

En Julio se da venta de panetones. Tras la compra de Todinno, ¿cómo ven esta campaña?

Con Todinno como marca madre acabamos de lanzar dos formatos, siempre relacionados en la categoría que nos lleva a compartir en familia y con una base parecida al panetón. Esperamos gran recepción en este mes de lanzamiento.

¿Todinno será una marca por la que apostarán más?

Lo que puedo decir es que Todinno es una marca con un gran potencial para seguir haciendo extensiones de línea y este es nuestro primer lanzamiento desde que compramos la marca el año pasado.

A nivel de inversiones ¿cómo se están manejando?

Nuestro plan de inversiones se construye mirando el largo plazo y para el grupo la intención de seguir creciendo en Perú sigue intacta, con proyectos de inversión en infraestructura y capacidad, pero también con mucho foco en digitalización de procesos, eficiencias y optimización. Más allá de algunas demoras de ejecución por contratistas que no han podido operar o técnicos que no han podido viajar desde el extranjero, nuestro plan de inversiones permanece intacto.

¿Qué es lo que se viene?

Tenemos ampliaciones de línea que no decidimos este año y forman parte del plan estratégico de la compañía. Tenemos inversiones en ambas plantas (avenida Venezuela y Los Olivos), y vamos a ampliar capacidad en galletas, en pastas donde sumaremos además última tecnología italiana, y en mascotas donde se vienen muchos desarrollos.

Además del centro de distribución en Lurín, ¿piensan tener centros satélite?

En Lurín tenemos un centro de última generación y automatizado, podemos decir que de los más avanzados en Latinoamérica. Queremos usar el espacio de las plantas para crecer en unidades productivas y redestinar los espacios de almacenamiento en Lurín. Ahí tenemos inversiones que aún se siguen ejecutando, por eso aún no lo hemos inaugurado.

Tras meses complejos hay una mejor perspectiva

Para Pedro Fernández, el nuevo escenario los obliga a repensar muchas cosas, pero a su vez esperan que durante el segundo semestre comiencen a ver una recuperación económica significativa.

“Esta crisis no solo ha sido sanitaria, sino que también ha tenido un alto impacto económico, es por eso que es clave que la recuperación económica comience lo más rápido posible”, sostiene.

En esa línea, desde la parte de Molitalia como empresa de consumo masivo, consideran que en estos momentos es muy importante la propuesta de valor que presenten, así como todo lo que tiene que ofrecer la marca. “Tiene que ser un buen producto y a un precio asequible, y que podamos estar cerca del consumidor, más en un mercado dinámico como el peruano”, sostuvo.

Hoja de vida

Profesión: Ingeniero Comercial por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.

Otros estudios: Master of Business Administration (MBA) – Finance por Duke University – The Fuqua School of Business.