Summa Gold es una operación relativamente joven. ¿Cómo va?

Hemos empezado el 2019. (La mina Isabelita) Fue un yacimiento invadido por mineros ilegales, pero nuestro modelo de gestión permitió instaurar formalidad y eso ha traído muchos beneficios para la zona y el Perú. Hemos incorporado a toda la gente a la legalidad.

¿Cómo viene la operación de esa mina de oro?

Hemos consolidado y estabilizado nuestra producción hasta el 2032 a un ritmo de 80,000 onzas de oro por año. Seguimos trabajando en exploración, tanto en ‘greenfields’ (proyectos nuevos) como en ‘proyectos avanzados’. Nos ha ido mejor en proyectos avanzados y negociamos algunos acuerdos que apuntamos a cerrar en los siguientes meses.

¿Cuál es la expectativa de producción el 2023?

Este año, 80,000 onzas de oro. A pesar de tener leyes bajas, seguimos siendo rentables en nuestra operación. Ese volumen se sostendrá hasta el 2032, es nuestro plan de largo plazo. Luego de ese año iniciaremos el plan de cierre si no encontramos oro adicional, que es nuestra expectativa

¿Se han hecho mejoras en la operación?

Tenemos en movimiento más de 70 camiones y se requiere un control muy fino con software. Ahora estamos implementando inteligencia artificial (IA) para afinar más la productividad. Estamos totalmente integrados, hacemos perforación, voladura, carguío, acarreo y tenemos la planta de procesamiento. Procesamos el oro a través de lixiviación y nuestro producto final es el doré.

¿Hay nuevos proyectos?

Dentro de nuevos proyectos, nuestra prioridad sigue siendo La Libertad, pero no nos cerramos a otras regiones. Hemos visto otros proyectos interesantes sobre todo en zona de Ayacucho. También hemos estado en Ecuador.

¿Qué inversiones realizan hoy?

Es mayormente sostenimiento, pero estamos construyendo un capex de US$ 20 millones para construir la planta de destrucción de cianuro y otras infraestructuras. Es el principal capex del 2023 para terminarlo este mismo año. Es parte de nuestro compromiso ambiental.

Exploración y nuevos proyectos

¿Siguen explorando en la mina de Huamachuco?

Cada año estamos explorando. El ‘brownfield’ (ampliaciones) y ‘greenfield’ (proyectos nuevos) ha permitido extender la vida de la mina. Hay más de 140,000 metros perforados a la fecha, pero tenemos concesiones en casi todo el norte del Perú y ‘proyectos avanzados’ en el sur.

¿Dónde se ubican esos ‘greenfield’?

Los ‘greenfield’ están en La Libertad y Cajamarca. No hemos tenido éxito hasta el momento, pero seguimos trabajando. La exploración es una inversión de alto riesgo y estamos invirtiendo más o menos entre US$ 3 millones y US$ 4 millones por año. Vamos a continuar con eso, para encontrar el gran yacimiento. El otro brazo son los ‘proyectos avanzados’.

¿A cuántos ‘greenfield’ apuntan?

Normalmente a dos o tres targets por año.

¿De compras?

¿Cuál es la situación de los proyectos avanzados?

Tenemos acuerdo firmados en Ayacucho. Hemos encontrado una excelente oportunidad. Si todo va bien, en dos años deberíamos tener proyectos listos para hacer las fases de ingeniería y construcción. Ahora estamos en acuerdos y relación con las comunidades, en fase conceptual y terminando de definir los recursos encontrados en oro y plata.

¿Son joint ventures (asociaciones) o compras?

Dependiendo del tamaño del yacimiento. Si son relativamente pequeños vamos solos, pero si son yacimientos más grandes, tendremos que ir acompañados. Por el momento, todo es con recursos propios generados con la actual operación minera.

¿Los proyectos avanzados son compras o propios?

Estamos en plena negociación de compra de dos proyectos en Ayacucho, y tenemos gran expectativa de cerrar las operaciones hacia finales de diciembre. Espero que nos vaya bien y sea un anuncio por el bien del país, sobre todo, porque la producción de oro año a año ha ido a la baja. Hemos bajado a ser el octavo productor de oro del mundo.

¿De qué categoría son estos proyectos?

Por ahora buscamos yacimientos que tengan arriba de 500,000 onzas de recursos.

¿Cómo observa el precio del oro hacia los próximos años?

Al ser el oro un metal de refugio, juega mucho con la inestabilidad global y mientras se mantenga la inflación y el conflicto entre Rusia y Ucrania, habrá mucha inestabilidad en el mundo que impulsará el precio del oro. Si la situación se estabiliza, probablemente tengamos una caída.

HOJA DE VIDA:

Nombre: Jaime Polar Paredes

Cargo: gerente general de Summa Gold

Edad: 57 años

Nacionalidad: peruana

Trayectoria: 25 años en el sector minero

Profesión: ingeniero mecánico

Hobbies: la tecnología

