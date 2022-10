Joanne C. Freeze, presidente, CEO y directora de la minera canadiense, explicó que el lugar de la planta y campamentos se modificó a un área natural más elevada, cerca de la carretera existente y lejos de ríos. Así, operarán en un lugar más seco.

En Perumin 2022, también detalló que la infraestructura de la mina y la plataforma de trituración estarán cerca del tajo para minimizar la distancia de acarreo.

Como parte de su última Evaluación Económica Preliminar positiva (PEA 2022), refirió que el capital inicial se redujo a US$ 1,040 millones para operar a una capacidad de 40,000 toneladas por día (tpd). En una expansión con US$ 305 millones adicionales (procedentes de flujo de caja, tras retorno de inversión), irían a 80,000 tpd.

De esa manera, la empresa justifica avanzar “de inmediato” a la factibilidad.

“Estamos listos para empezar con la factibilidad en Cañariaco Norte, pero no tenemos fondos. El cobre subió mucho, pero en los últimos cuatro meses es diferente”, comentó, en la Convención Minera Perumin.

Y es que, el lunes último, el precio del metal rojo cayó 32% desde su máximo histórico en marzo (US$ 10,845 la tonelada) a US$ 7,292. Si bien el día posterior repuntó a US$ 7,401 por la baja del dólar, las dudas sobre la demanda global ante la subida de las tasas de interés no desaparece y siguen presionando las cotizaciones.

Aun así, la ejecutiva destacó la apuesta de los accionistas, entre los cuales los peruanos representan el segundo grupo más grande con el 22.2% de las acciones en circulación. En septiembre del 2022, la empresa anunció un contrato de préstamo con Nascent Exploration por US$ 1 millón para Cañariaco y los esfuerzos continúan.

Producción y vida

En otro momento, Freeze recordó que Cañariaco Norte producirá 173 millones de libras de cobre al año en promedio (78,543 toneladas). Asimismo, entregará 31,395 onzas de oro y 703,588 onzas de plata anualmente.

Dichos volúmenes serán menores en los seis primeros años y aumentarán en los subsiguientes 22 años, en función del aumento de capacidad. La mina tiene una vida estimada de 28 años, con posibilidad de extensión con recursos adicionales. La empresa ahora trabaja también en la renovación de acuerdo con la comunidad de la zona de influencia del proyecto.

Cañariaco Sur

De otro lado, la ejecutiva también informó que están listos para iniciar estudios semi detallados para realizar más perforaciones en el pórfido Cañariaco Sur, que también pertenece al proyecto Cañariaco, pero está en una etapa aún más inicial.

Este depósito contiene niveles más altos de oro y molibdeno que Cañariaco Norte, niveles de arsénico mucho más bajos y mineralización que comienza en la superficie. Dentro de Cañariaco, también se encuentra el pórfido Quebrada Verde, en el cual también planean perforaciones de exploración.