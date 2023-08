La compañía minera Hochschild Mining culminó la Evaluación Económica Preliminar (PEA) del proyecto aurífero Volcan, en Atacama (Chile). En un proceso iniciado el 2022, la empresa de capitales peruanos reevaluó el alcance y la economía de dicho yacimiento, en base al actual precio del oro.

Para la evaluación del potencial de dicho proyecto, la compañía realizó pruebas metalúrgicas en tres fases de trabajo: lixiviación inicial, pruebas de flotación y pruebas de conminución.

Así, Hochschild proyectó un capex total de US$ 1,176.5 millones para Volcan, con un costo inicial de US$ 900 millones y un costo de mantenimiento de US$ 276.4 millones.

La iniciativa incluye la implementación de una planta de procesamiento de 60,000 toneladas por día, con una ley promedio de 0.63 g/t de Au. La planta operaría las 24 horas del día todo el año e incorporaría instalaciones de trituración primaria, secundaria y terciaria, un sistema transportador de material grueso, y pilas de lixiviación y estanques; así como una planta de sulfuración, acidificación, reciclaje y espesamiento.

El proyecto Volcan comprende un área total de 45,289 hectáreas y tiene una vida útil de 14 años. Dicha operación estuvo inactiva desde el 2012, cuando Hochschild adquirió Andina Minerals, propietaria del yacimiento.

Recursos y producción

En el mencionado PEA de Volcan, Hochschild Mining estimó cerca de 124 millones de toneladas de recursos minerales medidos y una producción promedio anual de 281,000 onzas de oro, en una operación a cielo abierto.

“La estimación de recursos minerales y la PEA confirman que Volcan es un gran recurso capaz de generar una producción anual de oro significativa con márgenes sustanciales a los precios del oro de hoy. Dado que estos precios se mantienen fuertes, creemos que este proyecto tiene un valor significativo”, mencionó Ignacio Bustamante, director ejecutivo de Hochschild Mining.