Cerro de Pasco Resources (CDPR) firmó una serie de acuerdos de financiamiento por un total de US$ 20.5 millones. A partir de la obtención de dicho capital, la compañía minera planea completar obras de desarrollo en su mina polimetálica Santander, en Huaral (Lima).

En detalle, la empresa suscribió acuerdos por una línea de crédito de US$ 8 millones con el administrador de activos global Arena Investors Arena y por una línea de crédito de prepago rotatorio de concentrado de US$ 4 millones a US$ 7.5 millones con la comercializadora de metales Ocean Partners UK Limited (Opuk).

Además, firmó una hoja de términos de US$ 5 millones con un fondo privado peruano, a cambio de participación del 10% en la subsidiaria Santander de CDPR, completando así un financiamiento de US$ 20.5 millones.

Guy Goulet, consejero delegado de CDPR, señaló que la transacción con Opuk y Arena, sumada a la participación en la filial Santander, es un movimiento estratégico para la empresa. En la actualidad, explicó que la mina Santander está en un punto de inflexión en su evolución y los trabajos ahora se centran en el yacimiento de Santander Pipe, de una ley superior. Recientemente, la firma presentó un estudio económico preliminar para este nuevo proyecto.

“El apoyo de capital para completar los trabajos de desarrollo en Santander reducirá nuestro coste en efectivo a US$ 0.90 por libra de zinc, lo que nos situará cerca del cuartil inferior de la curva de costes de los productores de zinc”, destacó el ejecutivo.

Asi avanza la mina Santander

Durante el primer trimestre de 2023, CDPR superó la producción estimada y la registrada en el mismo periodo de 2022 en su mina Santander.

“La operación confirma el objetivo estratégico de la empresa de estabilizar la explotación y crear un historial en Santander. Además, logramos importantes hitos en el proyecto al completar nuestro estudio económico PEA y avanzar en la infraestructura del proyecto (Pipe) según lo previsto. La planta de procesamiento demostró la capacidad de alcanzar de forma consistente las 2,500 toneladas diarias de procesamiento de mineral”, declaró Jorge Lozano, gerente de Operaciones de la empresa.

En detalle, la producción de metales en Santander en los tres primeros meses del 2023 fue de 12.1 millones de libras de zinc, 685,000 libras de plomo y 47,800 onzas de plata, representando así un aumento del 40%, 118% y 89%, respectivamente, con respecto a la producción del mismo periodo del 2022. En ingresos, la empresa reportó US$ 12.3 millones.

Cerro de Pasco Resourcers en Perú

En la actualidad, Cerro de Pasco Resources (CDPR) se dedica a la minería, el desarrollo y la exploración de la mina Santander, adquirida a Trevali Mining en el 2021. La mina cuenta con una extensión de 6,000 hectáreas en el corredor altamente prospectivo Antamina-Yauricocha Skarn, situado a 215 km de Lima.

La empresa minera y de gestión de recursos tiene el objetivo de convertirse en el próximo productor de metales básicos de nivel medio en Perú.