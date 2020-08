La posible adquisición de la aplicación de vídeos cortos TikTok por parte de Microsoft Corp conlleva una gran cantidad de riesgos, al introducirla de golpe en el sector de las redes sociales, con fuerte carga política, y en el conflicto chino-estadounidense, en un entorno de creciente presión sobre las grandes empresas de tecnología.

Sin embargo, el acuerdo podría ayudar a Microsoft a fortalecer el camino emprendido con la compra, por US$ 27,000 millones, de LinkedIn, con el fin de convertirse en un actor más importante en la publicidad en internet, ahora dominada por Facebook Inc. y Google (de Alphabet Inc ).

Microsoft dijo el domingo que pretende completar un acuerdo antes del 15 de setiembre para adquirir el negocio de TikTok en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Es probable que tenga una ventaja en las negociaciones sobre el precio, ya que Estados Unidos está obligando a la empresa matriz china de TikTok, ByteDance, a vender bajo la amenaza de prohibir la aplicación por razones de seguridad.

TikTok ha arrasado entre los adolescentes de todo el mundo y se ha convertido en un importante competidor de Facebook y de YouTube (propiedad de Google. Pero al igual que sus rivales, TikTok se enfrenta a nuevos y sustanciales costes por la moderación de contenidos, ante el crecimiento de la desinformación y las acusaciones de parcialidad política en las redes sociales.

El aumento de los costos de supervisión explica gran parte de la caída de 10 puntos porcentuales en los márgenes de beneficio bruto de Facebook y Alphabet en los últimos 3 años y medio, según datos de Refinitiv.

“¿Realmente Microsoft quiere ser dueño de una aplicación que genera teorías de conspiración en preadolescentes?”, dice Hank Green, estrella de YouTube y director ejecutivo de la compañía de medios educativos Complexly. Según Green, TikTok elimina contenidos y podría enfrentarse a demandas públicas por tales decisiones más a menudo bajo un grupo más grande como Microsoft.

Con un valor en bolsa de US$ 1.55 billones, Microsoft es la segunda compañía más grande del mundo por capitalización de mercado después de Apple Inc., pero en los últimos años se ha enfrentado a menos críticas que sus competidores en materia de defensa de la competencia, protección de datos y proyectos en China.

Las operaciones de Nadella

Microsoft ha cerrado varias operaciones importantes desde que Satya Nadella se convirtió en su máximo ejecutivo en el 2014, con adquisiciones como el juego de construcción Minecraft y la red social de búsqueda de empleo LinkedIn. Han resultado más exitosas que las de su predecesor Steve Ballmer, que entre otras operaciones fallidas adquirió el negocio de telefonía de Nokia Oyj.

La adquisición de LinkedIn en el 2016, a un precio que superó en 50% el precio de sus acciones, fue la más grande y arriesgada de Nadella. Las acciones de Microsoft cayeron 3% cuando se anunció, y los analistas expresaron su preocupación por la ralentización del crecimiento de los ingresos y el límite previsto en la utilización de la plataforma.

Es posible que algunas de estas preocupaciones fueran exageradas. Microsoft ha evitado convertirse en objeto de atención de los organismos de vigilancia de la competencia y la privacidad con una estrategia cautelosa a la hora de conectar LinkedIn con otros productos, como Outlook, y los analistas han visto en gran medida el acuerdo como un éxito en términos de sinergias.

Aunque la pandemia de COVID-19 ha ralentizado las ventas, los ingresos publicitarios de LinkedIn se encuentran entre los de mayor crecimiento de Microsoft en el período 2017-2019, en un contexto de crecimiento mundial.

En total, LinkedIn ha generado US$ 14,300 millones de ingresos para Microsoft a través de anuncios y suscripciones, aunque los analistas estiman que sigue sin ser rentable.

TikTok es una apuesta más grande porque abastece a un público menos rico que LinkedIn, en el que los anunciantes suelen pagar más para atraer a consumidores más ricos. Los equipos de ventas de publicidad y tecnología de TikTok también son mucho menos maduros que los de LinkedIn, y TikTok se enfrenta a una mayor competencia.

Alrededor del 11% de los adultos de Estados Unidos usan TikTok al menos una vez por semana, frente al 49% de YouTube y el 62% de Facebook, según una encuesta realizada el mes pasado por la consultora tecnológica Vorhaus Advisors.

LinkedIn llegó a Microsoft a sus 13 años de edad con 11,000 empleados y 105 millones de usuarios mensuales a nivel mundial. TikTok, que tiene seis años, por el contrario, tiene alrededor de 1,000 empleados en Estados Unidos y ha sido descargado 226 millones de veces en los cuatro países a los que se dirige la negociación con Microsoft, según mostraron los datos del rastreador de aplicaciones Sensor Tower.

LinkedIn “se compró basándose en el dominio de un sector, buenos ingresos y buenos márgenes”, dijo Mike Vorhaus, jefe de Vorhaus Advisors. “TikTok va a ser valorado en base a su increíble crecimiento de usuarios y las oportunidades de ingresos por publicidad móvil”.

TikTok haría que Microsoft fuera relevante tanto entre los jóvenes ingenieros que buscan un lugar de trabajo a la última como entre los anunciantes que reclaman alternativas a Facebook y Google.

Green, la estrella de YouTube, dice que duda que estar controlado por Microsoft perjudique a TikTok, señalando que él había acumulado 600,000 seguidores de TikTok desde que comenzó a publicar en la plataforma hace un mes. “No veo nada en absoluto que se interponga en el camino”, dijo.