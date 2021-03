Microsoft ha mantenido conversaciones para adquirir la red social de “chatrooms” Discord, con más de 100 millones de usuarios activos y una de las de más rápido crecimiento durante la pandemia.

Según informó este martes el diario The New York Times, Discord y Microsoft han discutido la posibilidad de un acuerdo de compra que podría rondar los US$ 10,000 millones, aunque las conversaciones han sido preliminares.

Discord se ha convertido en la red social de preferencia para muchos usuarios que mantienen conversaciones mientras juegan o trasladan sus interacciones en Reddit o Twitter a esta plataforma, donde las conversaciones son más inmediatas y multitudinarias.

No obstante, Discord lleva algún tiempo dando señales de su intención de salir a bolsa, después de que este mes contratara a su primer jefe financiero, un indicador de que se prepara para tener sus cuentas en orden antes de comenzar a cotizar.

Discord fue fundada en el 2015 como plataforma para chatear entre jugadores de videojuegos y se hizo popular por servir a grupos de extrema derecha, algo que llevó a la compañía a reforzar la moderación y fomentar la creación de comunidades más pequeñas.

Según fuentes consultadas por The New York Times, Discord superó el pasado año los US$ 100 millones en ingresos y ha captado desde sus inicios unos US$ 600 millones de inversión, alcanzando una valoración que ronda los US$ 7,000 millones.

Para Microsoft, Discord sería un complemento para el universo de juegos de Xbox, un segmento de negocio que en el último trimestre del 2020 le procuró más de US$ 5,000 millones en ingresos por primera vez.

Microsoft, que el año pasado mostró interés por la plataforma social de vídeos china TikTok, ha ampliado sus compras tecnológicas con la adquisición de plataformas de nicho como LinkedIn, Github o la empresa que desarrolla Minecraft.