La compañía les dijo a los acreedores que solo consideraría una prórroga de 30 días de un plazo que expiró el 10 de agosto si se retiran los procedimientos, de acuerdo con una presentación de los acreedores en Delaware.

La semana pasada, personas familiarizadas con el asunto dijeron que la compañía y un grupo de acreedores estaban planeando ampliar el plazo para lograr que la mayoría de los tenedores de bonos respaldara la declaración de bancarrota.

La presentación es el último giro después del impago del prestamista no bancario de US$ 1,900 millones de bonos en dólares en febrero de 2022. Los abogados de los tenedores de esos bonos han estado presionando por un acuerdo que permitiría a los acreedores recuperar hasta 23 centavos por dólar a través de la liquidación de quiebra local. Los bonos con vencimiento en 2028 cambiaron de manos la semana pasada por alrededor de 10.8 centavos, según datos de Trace.

El 15 de mayo, ambas partes llegaron a un llamado acuerdo de apoyo a la reestructuración. Pero un grupo de acreedores que supervisan su implementación no logró que la mayoría necesaria de tenedores de bonos firmara.

La compañía dijo que estaría de acuerdo con el tiempo adicional si se retiran ciertas impugnaciones legales en los tribunales mexicanos, según una carta del 11 de agosto del abogado de Crédito Real, John Cunningham , de White & Case LLP. Si las condiciones no se cumplían antes del lunes, la empresa rescindiría el acuerdo, escribió en una carta. Los acreedores incluyeron una copia de la carta en su presentación judicial del 14 de agosto.

Los inversionistas argumentaron que el calendario no era razonable. No estaba claro si esos casos habían sido retirados ya que los archivos judiciales mexicanos no son fácilmente accesibles.

Cunningham , la empresa y los abogados de los acreedores no respondieron a las solicitudes de comentarios.