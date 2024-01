Metalexacto S.R.L., empresa dedicada a la fundición de metales no ferrosos, busca mejorar sus procesos en la planta de Ventanilla, ubicada en el Callao. Según el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la compañía invertirá US$ 36,775.39 para potenciar la eficiencia productiva del proceso de refinación de plomo, así como minimizar las emisiones y el consumo de agua en el proceso.

Cabe precisar que la actividad principal de la empresa es el reciclaje de chatarras de plomo en sus diversas composiciones y formas físicas. El objetivo del reciclaje es la transformación, vía procesos fisicoquímicos de chatarras, en aleaciones con el elemento plomo como parte predominante, hasta la obtención de plomo aleado o refinado.

Cabe precisar que los principales procesos que ejecuta Metalexacto son fundición y refinación.

Según el documento remitido al Produce, el proceso de fundición está inoperativo de manera temporal, debido a que su principal componente - el horno rotatorio - está cerrado temporalmente.

En tanto, en el proceso de refinación es donde se realizarán las mejoras e inversión. Tras ello, se estima que la vida útil del proyecto concluido sea de 30 años.

Participación ciudadana

La ciudadanía podrá dejar sus observaciones y opiniones sobre el “Proyecto mejoras tecnológicas en la planta de Fundición - Ventanilla” de la empresa hasta el 31 de enero de este año. La presentación de las mismas podrá realizarse a través de la Oficina Central de Atención al Ciudadano del Produce, el correo consultas@produce.gob.pe o el correo dgaami@produce.gob.pe, en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación del presente aviso.

Cabe precisar que en el 2017, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dictó una medida preventiva a la empresa Metalexacto S.R.L., ordenando el cese inmediato de toda forma de emisiones producto de sus actividades en la Planta Ventanilla, a fin de prevenir la afectación de la calidad ambiental del aire y a la salud de las personas que viven en los alrededores de la zona industrial Mi Perú en el distrito de Ventanilla, Callao.





