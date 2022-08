Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, registró su primera caída de ingresos en la historia, arrastrada por un descenso en el gasto publicitario a medida que la economía se tambalea, y mientras la competencia de su rival TikTok se intensifica.

Los resultados se dan tras un descenso generalizado en el mercado de la publicidad digital que está afectando a rivales como Alphabet y Snap. La empresa matriz de Google informó el pasado martes su crecimiento trimestral más lento en dos años.

Meta también se enfrenta a algunos desafíos únicos, incluyendo la inminente salida de su directora de operaciones Sheryl Sandberg, la principal arquitecta del enorme negocio de publicidad de la compañía.

Además de TikTok, la disminución del gasto publicitario por la desaceleración económica y los cambios de privacidad de Apple, “las dudas sobre el liderazgo de Meta” —incluyendo la salida de Sandberg y el sentimiento negativo sobre la compañía en su conjunto— también contribuyeron a la caída, dijo Raj Shah, socio gerente de la consultora digital Publicis Sapient.

Meta obtuvo ganancias de US$ 6,690 millones, o US$ 2.46 por acción, en el periodo abril-junio. Esta cifra es un 36% inferior a los US$ 10,390 millones, o US$ 3.61 por acción, del mismo periodo del año anterior.

Los ingresos fueron de US$ 28,820 millones, un 1% menos que los US$ 29,080 millones del año anterior.

Los analistas esperaban en promedio ganancias de US$ 2.54 por acción con ingresos de US$ 28,910 millones, según una encuesta de FactSet.

“La caída interanual de los ingresos trimestrales significa lo rápido que se ha deteriorado el negocio de Meta”, dijo la analista de Insider Intelligence Debra Aho Williamson en un correo electrónico. “Antes de estos resultados, habíamos pronosticado que los ingresos publicitarios mundiales de Meta aumentarían un 12.4% este año, hasta casi US$ 130,000 millones. Ahora, es poco probable que alcance esa cifra”.

Añadió que la buena noticia —si es que puede llamarse así— es que los competidores de Meta también están experimentando una desaceleración.