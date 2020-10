Merck & Co Inc dijo que espera informar los resultados de los estudios en etapa temprana de dos posibles vacunas para el COVID-19 antes de fin de año, y que un medicamento antiviral experimental está en una etapa de prueba avanzada.

Merck tardó en unirse a la carrera para desarrollar una vacuna que proteja contra el virus, que se está expandiendo nuevamente a gran velocidad en muchas partes del mundo, incluido Estados Unidos. Pfizer Inc, AstraZeneca Plc y Moderna Inc ya están en fase avanzada de pruebas.

La compañía comenzó en setiembre a reclutar voluntarios para un estudio en etapa inicial de su candidata a vacuna COVID-19 V591, que adquirió con la compra del fabricante de vacunas austriaco Themis Bioscience.

Se esperan datos iniciales que muestren si la V591 desencadena una respuesta inmune en los participantes del ensayo para fin de año, dijo el jefe de investigación de Merck, Roger Perlmutter, en una conferencia telefónica.

El fabricante de medicamentos también está colaborando con IAVI en otra candidata que utiliza la misma tecnología que la vacuna contra el ébola de Merck. Está varias semanas por detrás del programa V591 pero en un camino de desarrollo similar, agregó Perlmutter.

Merck dijo que está construyendo instalaciones para poder producir millones de dosis de las dos vacunas. Las farmacéuticas se han comprometido con la fabricación a gran escala de sus vacunas antes de obtener la aprobación para acelerar su eventual disponibilidad.

La empresa también reportó utilidades mejores a lo esperado en el tercer trimestre y elevó sus previsiones para el año.

Los ingresos de la farmacéutica se vieron afectados de todas formas por la pandemia, ya que los pacientes trataron de evitar las visitas a hospitales, lo que redujo las ventas de vacunas, fármacos recetados y productos de salud animal. La compañía dijo que había asumido la mayor parte del golpe de la crisis sanitaria en el segundo trimestre.

Merck dijo que ahora espera utilidades ajustadas en el año de entre US$ 5.91 y US$ 6.01 por acción, que se comparan con su proyección anterior de una ganancia de entre US$ 5.63 y US$ 5.78 por papel.

En el 2020, Merck prevé un impacto desfavorable en sus ingresos de cerca de US$ 2,350 millones debido a la pandemia, una cifra más alta que la estimación inicial de US$ 1,950 millones.