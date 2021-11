MercadoLibre Inc., la potencia latinoamericana del comercio electrónico, buscará mantener el crecimiento de las ventas con alimentos frescos, luego de registrar en el tercer trimestre un volumen récord de mercancías brutas de US$ 7,300 millones.

A tan solo un mes de haber comenzado a ofrecer alimentos frescos en Brasil a través de una asociación con el minorista local Mambo, MercadoLibre buscará replicar el modelo con socios en Argentina y México, dijo Andre Chaves , vicepresidente sénior de la firma con sede en Buenos Aires.

“Es temprano, estamos enfocados en las operaciones para asegurarnos de que todo esté funcionando y listo para escalar”, dijo Chaves. “Este es uno de los primeros pasos de la experiencia”.

Chaves se negó a dar un cronograma para las posibles asociaciones en Argentina y México, pero dijo que “no están muy lejos”. Adicionalmente, señaló que firmar con más proveedores en Brasil también sigue siendo una posibilidad.

MercadoLibre, la empresa más valiosa de Latinoamérica, registró ingresos netos de US$ 1,900 millones en el tercer trimestre, en línea con las estimaciones de los analistas, según un comunicado de este jueves. La compañía reportó ganancias por acción de US$ 1.92 y el volumen bruto de mercadería fue récord, a pesar de que no alcanzaron las estimaciones de los analistas.

Desde el 2020, la compañía ha experimentado un auge a medida que la pandemia de coronavirus llevó a un número creciente de latinoamericanos a hacer más compras en línea y a recurrir cada vez más a las opciones de pago digital.

“El crecimiento de usuarios fue más modesto, pero la frecuencia por usuario está aumentando de manera espectacular”, dijo Chaves.

Los analistas también han estado siguiendo de cerca los indicadores clave de rendimiento (KPI) positivos en el negocio de las fintech. En el tercer trimestre, la cartera de crédito de la empresa creció a más de US$ 1,100 millones, frente a los US$ 810 millones de los tres meses anteriores.

Preocupaciones por Pax

La compañía dijo que confía en que no se verá afectada por un redada reciente del FBI al proveedor chino de hardware PAX Global Technology, que proporciona terminales de punto de venta.

MercadoLibre cuenta con cinco proveedores de hardware para sus terminales de punto de venta y utiliza su propio software interno en ellos.

Los competidores brasileños de tecnología financiera PagSeguro Digital Ltd y Stone Co Ltd, vieron cómo sus acciones se desplomaban la semana pasada debido a su conexión con el proveedor.

“La privacidad y la seguridad son un tema clave para nosotros, así que seguiremos los desarrollos, pero estamos más seguros de que la empresa no se verá afectada”, dijo Chaves.

Agregó que la compañía aún no se enfrenta a “problemas importantes” como parte de las interrupciones de la cadena de suministro global.

La razón es que tiene una gran base de vendedores, además de un papel menor a otros competidores en la venta de productos electrónicos de consumo, que es una de las categorías clave afectadas por las interrupciones, dijo Chaves.