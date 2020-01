El Gran Mercado Mayorista de Lima, a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima - a través de EMMSA- tiene planes de seguir creciendo; y es que, tras la presentación de las iniciativas a fines del 2019, por el burgomaestre Jorge Muñoz, comentan los avances alcanzados.

“Una de las principales inversiones en cartera es la incorporación de un Gran Terminal Pesquero, sobre una extensión de 34,000 metros cuadrados”, expreso el gerente general de Empresa Municipal de Mercados SA, Jaime Gallegos.

Actualmente, Lima tiene dos terminales pesqueros, uno en Ventanilla (al norte) y otra en Villa María del Triunfo (al sur), cada uno con una extensión en alrededor de 11,000 metros cuadrados, con lo que esta propuesta sería más del triple en superficie.

Sin embargo, la iniciativa implica el desarrollo de una planta de hielo, necesario para la conservación de los productos marinos.

“Ya se han presentado tres empresas locales interesadas por la propuesta y un inversionista de Sudamérica, que se animó a viajar al Perú para conocer ‘in situ’ el terreno”, dijo.

Cada terminal pesquero en Lima moviliza alrededor de 11 millones de toneladas al año, por lo que no seria extraño que el volumen sea el triple.

Jaime Gallegos detalla que el proceso a seguir será vía iniciativa privada, con una inversión estimada de S/ 62 millones.

“Su construcción no debería demorarse un año, y aunque no veamos el proyecto final, lo importante es que Lima tendrá un punto adicional de oferta para esta zona de la ciudad que no puede llegar fácilmente”, dijo.

Sostiene que, parte de su ventaja es la ubicación junto al terminal de la Línea 2 del Metro de Lima y el futuro Puerto Seco para el Tren del Ferrocarril Central Andino (FCA).

Jaime Gallegos, gerente general de EMMSA. (Foto: Manuel Melgar /GEC)





Planta de procesamiento

Otra etapa de la modernización es la construcción de una planta de procesamiento para que los productos que llegan al Gran Mercado Mayorista de Lima cuenten con otras opciones de empaque para los productos que puedan ser destinados a otros nichos de mercado.

La planta se construiría sobre una extensión de 7,900 metros cuadrados, en el que se estima una inversión por S/ 30 millones.

“Los mismos comerciantes están dispuesto a formar un consorcio para ingresar a la opción de esta iniciativa privada y presentar una propuesta a la municipalidad”, mencionó Jaime Gallegos.

A ello, se suma la planta para la cadena de frío, para la conservación no solo de los productos que abastecen ahora al mercado, sino para otros productos nuevos que podrían sumarse a la oferta.

“Hay una empresa avícula interesada sobre la mitad del terreno, pero dijo que la otra zona la dispondrá al mercado, se trata también de casi 8,000 metros cuadrados”, expresó.

Para este proyecto se estima una inversión por S/ 25 millones, también vía iniciativa privada.

Jaime Gallegos estima que este año puedan ya ver iniciado los proyectos dado el grado de interés de los inversionistas.

Más comerciantes mayoristas

Otra de las propuestas que lleva adelanta el Gran Mercado Mayorista de Lima, es la construcción de dos nuevas áreas a las que se sumarían 208 grandes mayoristas, pero en este caso de frutas.

A la fecha EMMSA no cuenta con un espacio oficial para la oferta de dichos productos, pero hay una zona piloto con alrededor de 90 comerciantes.

En la iniciativa que llevan adelante, espera sumar alrededor 104 comerciantes, en dos zonas, cada uno con 32 metros cuadrados para la oferta de sus productos.

Jaime Gallegos dijo que el ingreso se definirá vía concurso, dando las mismas opciones a todos los comerciantes. “Lo que se buscará es un abastecimiento continuo del producto”, expresó.

Actualmente hay 1,200 comerciantes mayoristas en el Gran Mercado Mayorista de Lima, en el que anualmente movilizan alrededor de S/ 15,000 millones anuales en ventas.

Los comerciantes ocupan dichos espacios mediante acuerdo de arrendamiento por seis años, con posibilidad de renovación.