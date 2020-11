La muy esperada oferta pública inicial de Ant Group Co. en Shanghai intensificará la rivalidad entre la bolsa y su competidor Shenzhen, ya que ambas apuntan a ocupar el primer lugar en el mercado de valores de China de US$ 9.9 billones.

Las megaciudades albergan a dos de los 10 operadores bursátiles más grandes del mundo, y durante décadas se han esforzado por convertirse en el destino preferido de las empresas que desean abrir sus puertas a inversores minoristas e institucionales. Juntas conforman el segundo mercado de acciones nacionales más valioso del mundo después de Estados Unidos.

Ant Group aspira a recaudar US$ 34,500 millones con su OPI superando el récord anterior de US$ 29,000 millones fijado por Saudi Aramco.

Un repunte en China continental ha agregado US$ 2.6 billones al valor de las acciones solo este año gracias en parte a las políticas de Beijing para fomentar las operaciones.

Si bien la Bolsa de Valores de Shanghai ha sido la bolsa predeterminada para las grandes corporaciones respaldadas por el Estado, se ha quedado atrás en tamaño en los últimos años, ya que los inversores buscan cotizaciones tecnológicas multimillonarias en Shenzhen.

La proximidad de la ciudad del sur de Hong Kong, junto con sus abundantes empresas de alto crecimiento, la ha hecho atractiva para inversores internacionales más tolerantes al riesgo. Su índice ChiNext ha superado a los principales pares mundiales este año, con un salto de casi un 50%. El compuesto de Shanghai ha subido casi un 6%.

“Hay rivalidad en el sentido de que quieren conseguir buenos listados, pero hay tira y afloja. Las cosas van a ir hacia atrás y hacia adelante entre las dos”, dijo Fraser Howie, autor de “Red Capitalism: The Fragile Financial Foundation of China Extraordinary Rise”.

Desde el principio, la rivalidad entre Shanghai y Shenzhen fue básicamente de empresas estatales y empresas privadas. Esa escala cambió después de que los formuladores de políticas alentaran el desarrollo de empresas privadas, agregó.

Con varios mega listados que llegarán en las próximas semanas y meses, incluido el fabricante de automóviles Zhejiang Geely Holding Group Co. y China International Capital Corp., ambas victorias para Shanghai, la competencia entre las dos bolsas seguramente se intensificará nuevamente.