Así lo manifestó la CEO de la empresa, Alessia Verdi, quien explicó que el plan es concretar el arribo a fines de este año de la mano de clientes locales que también tienen operaciones en Colombia. Actualmente, la startup es un nexo entre compradores y vendedores de maquinaria de segunda mano, principalmente, con potenciales interesados en el sector minero y de construcción.

“Tenemos algunos clientes con operaciones en Colombia, lo cual nos ayudará a abrir puertas en ese mercado. También estamos haciendo conexiones con agentes locales y estratégicos de ese país”, remarcó.

Para el siguiente año, Maqu continuará su expansión regional, por lo que tiene en la mira a Ecuador y México, dos mercados que analiza desde el año pasado.

Facturación y financiamiento

En lo que va del año, la startup ha alcanzado ingresos —producto de las comisiones que obtiene por la venta, compra y alquiler de maquinaria— por US$ 160,000, a diferencia de los US$ 100,000 con los que cerró en el 2022. Maqu proyecta alcanzar una facturación de US$ 1 millón a finales del 2024.

“Queremos implementar herramientas de inteligencia artificial para automatizar procesos y escalar nuestras ventas en general”, expresó la ejecutiva.

En ese sentido, la startup ha iniciado una ronda de inversiones por US$ 300,000, la cual espera tener cerrada a fines de este año, para su ejecución en 18 meses.

“Ya tenemos el 17% de la ronda por parte de un inversionista minero peruano con mucho interés en nuestro negocio. Ahora vamos en busca de inversionistas regionales y también de fondos de Venture Capital”, detalló.

El negocio de maquinaria

La mayoría de clientes de Maqu opta con mayor frecuencia por la venta de equipos. “De cada 10 ventas, nueve son ventas y uno es alquiler”, precisó Verdi.

Los equipos más demandados son de maquinaria liviana, como las retroexcavadoras y minicargadores. También existe un nicho de equipos de segundo uso para minería subterránea del tipo jumbo (perforadores) y cargadores de bajo perfil. El promedio de la inversión por máquinas de segundo uso es de alrededor de US$ 50,000.

Verdi indicó que sus clientes, por lo general, son mineras que buscan vender sus equipos dados de baja o aquellos componentes y repuestos inmovilizados. En tanto, los compradores son pequeñas y medianas empresas con proyectos a no tan largo plazo, que disponen de una inversión menor a la que demandaría contar con equipos nuevos.