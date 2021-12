Empresas







Mapfre acuerda pagar a colombiana EPM US$ 983 millones por siniestro de Hidroituango El acuerdo establece el pago de US$ 633 millones a EPM el 31 de enero del 2022. Otros US$ 350 millones fueron entregados previamente por la contingencia que se presentó en la construcción de la hidroeléctrica.