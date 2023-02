La caída se da tras una columna del Financial Times que sugiere que el club vale alrededor de US$ 1,600 millones, menos de la mitad del valor implícito en el precio de las acciones. Esa medida ahora es de alrededor de US$ 4,200 millones, según datos compilados por Bloomberg.

Las acciones registraron pérdidas de alrededor del 26% desde el cierre del 16 de febrero. La creciente especulación en torno a una venta por parte de la familia Glazer hizo que las acciones subieran a partir de fines de 2022.

El jeque Jassim bin Hamad bin Jaber Al Thani, miembro de la familia real de Catar, y Jim Ratcliffe, el hombre más rico de Gran Bretaña, lideraban la contienda.

Las acciones de Man United prolongan su caída desde un máximo histórico.

Por separado, FT reportó durante el fin de semana, citando a una persona cercana a la situación, que las ofertas deberán ser más grandes para comprar el equipo, aludiendo a que las ofertas del jeque Jassim y de Ratcliffe no son lo suficientemente altas para los Glazer.

Bloomberg News ha reportado que inversionistas cataríes planeaban una oferta inicial de alrededor de £ 5,000 millones (US$ 6,000 millones) por el Manchester United, lo que podría convertirla en la mayor adquisición de un club deportivo profesional registrada.

Representantes del club no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.