¿Cuáles han sido los resultados al primer semestre del año?

En el periodo de enero a junio, los ingresos por ventas de energía y servicios alcanzaron los S/ 2,217.3 millones. El total de la energía distribuida fue de 5,046.9 GWh [gigavatio-hora], 2.12% más con respecto al mismo periodo del año anterior.

¿Cómo proyectan cerrar el 2024 en consumo?

Vamos a cerrar el año más o menos a 3% por encima de lo que vendimos en el 2023.

¿Y en tarifa?

En cuanto a generación, ha tenido un descenso de casi 1% o 1.5%. En el caso de la tarifa que nos corresponde cobrar a nosotros, ha sufrido un ajuste a la baja de 1%. Eso hace que, en dinero, se tenga un incremento de menos de 1%.

¿Y qué se espera para el 2025?

Hay una tendencia gradual de reducción de precio. En el 2008, los precios en generación estaban en US$ 35/MWh [megavatio-hora], y hemos llegado a US$ 65/MWh. Ahora nuevamente se están renovando contratos a US$ 35/MWh o US$ 36/MWh. Yo calculo que en los próximos cuatro o cinco años habrá una disminución de entre 15% y 20% del costo de la energía para el mercado regulado.

Electrolineras

¿Hacia dónde se orientará la inversión el próximo año?

Tenemos dos grandes negocios: distribución y generación. En distribución invertimos en cuatro aspectos. Para mantenimiento de nuestras redes destinamos entre US$ 40 millones y US$ 60 millones al año. También invertimos en nuevas tecnologías, tanto de hardware como de software, para reducir costos. En el 2023 fueron cerca de US$ 8 millones, para este serán aproximadamente US$ 10 millones, y para el próximo, quizá US$ 12 millones.

Luego invertimos en investigación y desarrollo (tecnología operacional). Por ejemplo, estamos probando unos equipos que se llaman FLISR, que identifican en qué ramal se ha presentado una falla. Así, la podemos aislar y dejamos sin luz solamente esa parte. Para eso estamos disponiendo de US$ 2 millones. Y, finalmente, estamos impulsando la electromovilidad. Contamos con un presupuesto para cambiar nuestra flota. Usamos alrededor de 500 vehículos, de los cuales este 2024 vamos a reemplazar 100. La idea es que en unos tres años, como máximo, sustituyamos todos. Tenemos que hacer inversiones para cargas rápidas y lentas.

Este año vamos a invertir US$ 138 millones. El próximo, probablemente US$ 150 millones. El crecimiento de nuestras redes eléctricas está en el orden de 25.000 a 35.000 nuevas conexiones que damos en las zonas urbanomarginales.

¿Van a instalar electrolineras?

Sí, a través de otras empresas. Nosotros daremos el soporte para poner líneas de media tensión si una compañía quiere instalar electrolineras.

¿Ha habido interés?

Hay una cadena de grifos, un hotel, una empresa de transportes.

¿Y electrolineras para su propia flota de vehículos?

Tenemos un patio con 20 cargadores en San Juan, tres de los cuales son rápidos. Este año está considerada la instalación de cinco electrolineras rápidas: en Chosica, Huachipa, San Bartolo y un par más aquí. Cada una cuesta entre US$ 50,000 y US$ 100,000. La idea es que puedan ser usadas por terceros cobrando el costo de la electricidad.

¿Cuánto podría representar este negocio?

No mucho. Tendrían que haber 10,000 carros para que el margen crezca 1%. Nuestro driver no es la ganancia, pero creemos que en el futuro el parque automotor migrará a la electricidad. Tomará tiempo, pero va a pasar, y nuestras redes tienen que estar en la capacidad de abastecer esos vehículos.

¿Cuál es la proyección?

Si hay ayuda del Gobierno, puede haber 100,000 vehículos en unos diez años.

(Foto: Sanyin Wu)

Proyectos greenfield

¿Cuánto representa el negocio de generación?

Si sumamos las tres hidroeléctricas, y las centrales solares y eólicas, este negocio representa, al día de hoy, el 10% del de distribución.

¿Y más adelante?

Lo que he conversado con el directorio es que necesitaríamos alcanzar al menos el 30% para tener un buen balance.

Entre el 2015 y el 2016 nos quedamos sin ningún cliente libre. Se los llevaron los generadores. La única forma de competir con el generador es estando en el negocio de generación. Entonces, es tener la capacidad, a través de nuestras generadoras, de negociar directamente con los clientes libres si llegamos a esa situación. Pero, si viene otro generador y ofrece precios más baratos, se lleva al cliente.

¿Cuándo esperan llegar al 30%?

En tres años.

Eso quiere decir que ya están evaluando proyectos.

Sí. Tenemos el proyecto Santa Teresa II, de 286 MW [megavatios], que ya está aprobado y tiene permisos. El objetivo es que inicie a finales de este año o el próximo. También tenemos otros, entre solares y eólicos, que están en negociación y que podrían cerrarse antes de que termine el 2024.

¿Cuántos son?

Estamos evaluando siete proyectos greenfield. Tres están en el norte del Perú (dos eólicos y uno solar), uno en el centro (eólico) y otros tres en el sur (solares). Estoy casi seguro de que uno de ellos no va a prosperar. De todos esos, tomaremos dos.

¿Cómo se van a financiar los proyectos greenfield que están evaluando?

Todo lo financiamos con nuestro balance, pero no niego la posibilidad de que en el futuro solicitemos aportes de capital. Desde una perspectiva financiera, estamos atravesando una situación sui generis después del COVID-19, al pasar de deuda de largo plazo a una de corto plazo, y ahora de nuevo a largo plazo. Podemos endeudarnos hasta una cierta cantidad de múltiplos.

¿Cuál es su capacidad de endeudamiento?

Podemos endeudarnos en US$ 800 millones más sin generar mayor riesgo.

¿En cuánto están valorizados los proyectos greenfield?

En US$ 1,000 millones fácilmente.

Entonces sí tendrán que pedir un aporte de capital.

Sí, o acudir a alguna otra estructura.

(Foto: Sanyin Wu)

¿Vender?

No puedo decir eso. Podría ser un socio.

¿Cuál?

Es difícil decirlo. Hemos tenido planteamientos de empresas para hacer proyectos en sociedad.

¿Por qué razón no se concretaron esos negocios?

Por la oportunidad. Fue en momentos distintos. Una empresa europea y otra estadounidense nos dijeron para hacer proyectos juntos, en una suerte de joint venture, pero no ganamos. Estamos abiertos a cualquier planteamiento.

¿Hay alguno sobre la mesa?

En este momento, no. Tuvimos uno a inicios de año y otro en el 2023, pero no se concretaron. Aunque, si se vuelve a presentar una situación de este tipo, se podría hacer.

Y, en cuanto a proyectos ya operativos, ¿hay alguno?

Hoy no hay ninguno a la venta que sea atractivo para nosotros.

¿Qué requeriría un proyecto para ser atractivo?

Que sea de entre US$ 50 millones y US$ 500 millones. Para pasar ese límite tendríamos que ir con alguien más. Esto es a nivel de la gerencia general. Luego se tiene que llevar al directorio.

¿E inversiones para repotenciar lo que ya se ha adquirido?

Estamos evaluándolo.

¿Cuánto se podría repotenciar?

Es difícil decirlo. En el caso de las centrales solares, que son un poco antiguas, la capacidad se podría incrementar en 50% por tecnología. En cuanto a las eólicas, algunos motores están presentando fallas. En lugar de hacerles mantenimiento, se los va a reemplazar.

Anunciaron un plan de inversiones de US$ 1,000 millones en energías renovables. ¿Cuánto se ha desembolsado ya?

Hemos comprado dos centrales solares y eólicas, que suman como US$ 250 millones. La inversión de Santa Teresa II debería ser de unos US$ 600 millones en tres años. En el primer año asignaremos 40% y, en los últimos dos, 30% y 30%. Para el 2025 invertiríamos como US$ 240 millones si el directorio lo autoriza.

