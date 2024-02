Susan Raczy, country manager de Prexpe, comentó a Gestión que, al cierre del 2023, la compañía registró un crecimiento en los indicadores claves de la operación en local frente al mismo periodo anterior. Con relación al número de cuentas abiertas, la firma obtuvo un aumento en 30%, además de incrementar el volumen de la actividad mensual (MAU) en 60% (usuarios activos mensuales que interactúan con la aplicación). Asimismo, el nivel de consumo aumentó en 120% en el periodo estudiado.

Entre los factores principales que permitieron este crecimiento en 2023, la ejecutiva señaló que, realizaron estudios de mercado a medida para el sector “wallets” o billeteras digitales, mejorando la oferta de valor (nuevos productos). También llevaron a cabo alianzas e integraciones estratégicas con jugadores como Tapi, Izipay, Filo, Niubiz, entre otros.

“Todo ello fue acompañado de una mayor exposición de marca en diversos canales de difusión, permitiéndonos ser la aplicación más descargada en el país dentro del rubro fintech”, destacó Raczy.

Medio millón de clientes en 2024

Superando la meta de alcanzar los 300,000 usuarios en el mercado peruano al cierre del año pasado, la fintech uruguaya apunta a llegar al medio millón de usuarios en 2024. “Esperamos seguir creciendo, sobre todo, entre aquellos 7 de cada 10 peruanos que todavía no usan plataformas digitales y, especialmente, entre quienes aún no acceden a los servicios financieros”, destacó Raczy.

En tanto, la directiva adelantó que tras un análisis de mercado para comprender hacia dónde se dirige el mercado local y el perfil del consumidor peruano, alistan lanzamientos como el QR interoperable, la integración con Google Pay, la posibilidad de recarga de saldo con Movilízate, la función Buy Now Pay Later y la habilitación de envío de remesas a países de Latam, Europa y EE. UU.

Además, al ser consultada por las principales líneas de negocio que serán potenciadas este año, la ejecutiva de Prexpe adelantó que apuntan a crecer 60% en la división de cambio de moneda, la cual representa el 30% de sus ingresos.

“Es una importante vertical dentro de la interoperabilidad bancaria que nos permite ofrecer el mejor tipo de cambio en transacciones in y out, logrando ofrecer un diferencial según el producto que use, ya sea para una transferencia, compra al exterior o un P2P internacional (red entre iguales)”, explicó.

La segunda línea de negocio que tendrá mayor foco es el Pago y Recarga de Servicios, que aporta un 25% y proyecta un crecimiento de 40%, donde seguirán empujando la gratuidad y digitalización al 100% en el rubro, en casi todos los tipos pagos. Por su parte, en la división de P2P Internacional, que registra una participación de sus ingresos en 45%, esperan un incremento del 30% en su operación.

Mercado peruano vs la región

Para la billetera digital, los más de dos millones que registran a nivel Latam, significan una oportunidad de crecimiento en sus líneas de negocios como el cambio de divisas. “Si bien contamos con 300,000 usuarios en Perú, cuando analizamos las oportunidades regionales, consignamos ambas cifras, puesto que, si aumentan los usuarios activos en Argentina, esto repercute en Perú, debido al aumento de la interoperabilidad Prex a Prex, sobretodo en lo que respecta a remesas realizadas entre inmigrantes y familias”, señaló Raczy.

Asimismo, en relación a las oportunidades de crecimiento en el mercado, destacó que, pese a que el ecosistema fintech nacional creció un 20,9% entre 2021 y 2023, según el último informe Finnovista Fintech Radar Perú, el país aún no se encuentra entre los que concentran de startups fintechs en América Latina.

“Los más relevantes son aquellos que cuentan con las economías más grandes de la región en cuanto a producto interno bruto y población, tales como Brasil, México, Argentina y Colombia, donde los dos primeros aglutinan el 85 % del valor de las inversiones de capital de riesgo en iniciativas de este tipo”, remarcó la directiva.

