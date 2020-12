El año próximo, a medida que las vacunas contra el coronavirus se apliquen en todo el mundo, se espera que los consumidores vuelvan a los restaurantes, a los estadios deportivos y a los cines.

No obstante, con películas como “Matrix 4”, “In the Heights” y “Dune” llegando a la televisión al mismo tiempo que a los cines, y las series de Marvel “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki” estrenándose en Disney+, ¿quién querrá hacerlo?.

La pandemia aceleró un impulso a servicios de streaming por suscripción como Netflix y Disney+, que ya estaba en marcha y puso a disposición contenido de primer nivel para sus clientes en el 2021. Pero tras la escena de esta nueva era dorada de la televisión hay una lucha por el futuro de Hollywood.

El 2020 fue el año en el que las principales compañías de medios hicieron sus apuestas, y AT&T Inc, Comcast Corp y Walt Disney Co anunciaron nuevas estrategias sobre cómo y dónde distribuirán contenido. Aunque sus propuestas varían, están unidos por un enfoque singular en la transmisión de video para atraer directamente al público.

Está menos claro quién saldrá victorioso una vez que termine la pandemia. ¿La experiencia de ver una película en el cine, con una comunidad de fans, una pantalla gigante y sonido envolvente, superará la conveniencia y el menor costo de verla en casa?

La respuesta ayudará a decidir el futuro de Hollywood en el 2022 y más allá.

El estudio Warner Bros, de AT&T, dio el paso más audaz cuando anunció planes para estrenar todas sus películas de 2021 en los cines y en el servicio de streaming HBO Max el mismo día, incluyendo potenciales éxitos de taquilla como “Matrix 4”, “The Suicide Squad”, “Dune” y “In the Heights”. También estrenará “Wonder Woman 1984” en cines y en HBO Max el 25 de diciembre.

Warner Bros dijo que la estrategia, que el presidente ejecutivo de AT&T John Stankey describió como un “ganar-ganar-ganar” para los consumidores y los socios, permanecería en vigor durante un año.