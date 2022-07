Los mercados crediticios se han desplomado desde que los bancos acordaron por primera vez recaudar US$ 13,000 millones para financiar el acuerdo en abril. La parte más riesgosa del paquete de deuda por sí sola habría causado pérdidas de entre US$ 150 millones y US$ 200 millones en los niveles actuales del mercado, según cálculos de Bloomberg.

Ante deuda de adquisición, los bancos brindan financiamiento temporal que se reemplaza por bonos de alto rendimiento y préstamos apalancados. Acuerdan limitar el costo de la nueva deuda, que se vende a inversionistas.

Los bancos habían prometido que la deuda de adquisición de Twitter más riesgosa (US$ 3,000 millones en bonos no garantizados con calificación CCC, el grado especulativo más bajo) no costaría más del 11.75% aproximadamente. Eso contrasta con un promedio de mercado de alrededor del 13.6% en bonos con calificación similar, frente al 9.9% cuando se anunció el acuerdo, según datos compilados por Bloomberg.

Si la deuda rinde más del 11.75%, los bancos se comen las comisiones. Incurrirían en pérdidas absolutas si la tasa supera el 12.125%.

Con un cupón fijo del 11.75% y suponiendo un vencimiento a ocho años, los bancos que vendan hoy los bonos no garantizados tendrían que ofrecer un precio con descuento de alrededor de 91 centavos por dólar para alcanzar un rendimiento total de alrededor del 13.6%. Eso resultaría en una pérdida de entre US$ 150 millones y US$ 200 millones, neto de las tarifas de suscripción que los bancos suelen ganar por vender deuda no garantizada.

El paquete de financiamiento de Twitter, uno de los más grandes de la historia reciente, también incluye US$ 6,500 millones en préstamos apalancados y US$ 3,000 millones en bonos basura garantizados. Esos tipos de deuda se han mantenido mejor que los bonos no garantizados, aunque el mercado de préstamos ha caído significativamente, y no está claro qué cantidad de pérdida, si es que la hay, asumirían los bancos en los niveles actuales del mercado.

Representantes de Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, MUFG, Mizuho, BNP Paribas y Société Générale declinaron comentar.

La situación cambia constantemente porque la junta directiva de Twitter planea demandar para obligar a Musk a completar la adquisición. Si eso sucede y los mercados de deuda se recuperan, los bancos pueden financiar el acuerdo sin pérdidas.

En una carta a Musk el domingo, los abogados de Twitter dijeron que la supuesta terminación del acuerdo de fusión por parte del multimillonario es “inválida e injusta” y que los compromisos de capital y deuda para el acuerdo siguen vigentes.