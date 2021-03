La mayor permanencia en el hogar de los peruanos, por la pandemia y las medidas de restricción social, vienen impulsando el crecimiento de la comercialización de televisores de mayor tecnología y tamaño. Solo en los primeros tres meses del año se colocarán 7,500 televisores de más de S/ 4,000.

¿Cómo se prevé que se comporte la venta de televisores en el primer trimestre del año?

En este período el mercado moverá S/450 millones, y en unidades se colocarán unos 320,000, es decir un 25% más en valor, y un 21% más en volumen, respecto a los tres primeros meses del 2019. No lo comparamos con el primer trimestre del año pasado, considerando que en la mitad del mes de marzo del 2020 empezó la cuarentena por la pandemia, debido a lo cual la base más real comparativa es el 2019.

¿A qué se debería este incremento en la venta de televisores?

A la mayor permanencia en las casas; este año hay mayor temor de salir del hogar por el peligro de contagio (coronavirus), asimismo no se sabe qué pasará en las próximas semanas, si habrá o no más cuarentenas. Por la pandemia se empieza a pagar más por televisores de mayor tecnología, al no poder destinar el dinero a otros gastos de entretenimiento. Además, vendrían los partidos de eliminatorias por el Mundial, aunque por ahora han sido postergados.

¿Cómo se viene comportando el ticket de compra de los televisores?

El ticket de compra promedio se incrementó en 15% con respecto a los tres primeros meses del año pasado, y se encuentra en S/ 1,400; se vienen demandando televisores de mayor tamaño como los de 65 pulgadas, y los más tecnológicos. Por ello ha crecido la comercialización de los televisores premium.

Pero también hay que tener en cuenta que ha subido el precio de los televisores.

¿El precio de venta de los televisores podría seguir subiendo en los próximos meses?

Actualmente el precio de los televisores ha subido debido a que las empresas que lo importan se han visto complicadas con el alza del tipo de cambio, y por el aumento en 100% de los costos logísticos. Si siguen dándose estos factores seguiría subiendo, por ahora es difícil predecirlo, porque hay mucha incertidumbre.

¿Cuántos televisores premium se venderán en el primer trimestre del año?

En el primer trimestre del año se venderán unas 7,500 unidades de los televisores que cuestan más de S/4,000, por un valor de S/35 millones. Un 40% más en valor y un 25% más en unidades versus el mismo período del 2019. Estos televisores antes de la pandemia (2019) solo pesaban el 4% de la venta total de televisores, al cierre del año pasado se duplicaron y pesaban 8%, y hoy mantienen su participación, y se prevé que lo hagan hasta el cierre del año.

¿Cómo se prevé se comporte la venta de televisores entre los meses de abril y junio?

En el segundo trimestre seguirá creciendo su comercialización, teniendo en cuenta que se viene la campaña del Día de la Madre que empieza a calentar las ventas en la segunda parte del mes de abril. Por todo ello, las ventas con respecto al mismo período del 2019 se incrementarán en 22%. Esto hará que en la primera mitad del año, la comercialización de televisores se eleve 24% con respecto a los meses de enero- junio del 2019.

¿Cómo se espera cierre la venta de televisores en el año?

En la segunda mitad de este año la venta de televisores crecería 15% versus el 2019. Y ya para todo el año, se espera que la comercialización de televisores en unidades sea de 1 millón 450 mil unidades, un 18% más que el 2019.

¿Cuánto pesa la venta online de los televisores en el mercado, y cómo cerrará el año?

Este año se espera que llegue a representar el 25% de la venta total, cuando en el 2019 solo representó el 13%. Solo en los dos primeros meses del año, la comercialización mediante este canal de venta ha crecido 70%, con respecto al primer bimestre del 2020.

OTROSÍ DIGO

La expectativa de LG. En el caso de LG Perú, que cuenta con el 36% de participación en el mercado de televisores, se espera crecer 25% en ventas de esta categoría versus el mismo período del 2019, señaló Fernando Novoa. “Vamos a ampliar nuestra oferta premium; a partir de abril traeremos un nuevo mix de productos 2021, más modelos Oled, 8K, productos más tecnológicos”, sostuvo Novoa, tras anotar que en el caso de LG, los televisores entre los S/ 4,000 y S/ 20,000 representan alrededor del 9% de su venta anual.