La Agencia de Promoción a la Inversión Privada (ProInversion) ha concretado la adjudicación de cinco proyectos pertenecientes a dos conjuntos, con el propósito de proveer suministro de energía eléctrica a las regiones de San Martín, Arequipa, Lambayeque y Piura.

Estos proyectos lo conforman dos grupos, el primero fue adjudicado a la empresa Interconexión Eléctrica S.A (ISA) E.S.P., que incluye el enlace de San José en Yarabamba, Piura Nueva en Colán y Belaunde Terry en Tarapoto.

La empresa ganó la adjudicación al ofertar un costo de inversión total de US$ 85,966,726, y un costo de operación y mantenimiento anual por US$ 2,673,075, lo cual representó un ahorro del 39% para el Estado en costos de inversión, considerando que el valor máximo para el concurso fue de US$ 141.5 millones.

De igual forma, la empresa Alupar Inversiones Perú (Alupar) ganó la buena pro del grupo 2, que incluye la zona norte de Lambayeque y la subestación de Piura Este. La empresa se llevó la adjudicación al ofertar un costo de inversión total de US$ 32,158,339, y un costo de operación y mantenimiento anual total por US$ 899,227, lo cual representa un ahorro del 17%, considerando que el máximo postor del concurso fue de US$ 38.9 millones.

El director ejecutivo de ProInversion, José Salardi, destacó que con las nuevas adjudicaciones suman 12 proyectos entregados por ProInversion de enero a agosto, por un monto de casi US$ 1,300 millones.

“Con estas adjudicaciones estamos incrementando las condiciones operativas del sistema de transmisión en los departamentos de San Martin, Arequipa, Lambayeque y Piura, lo que fomentará el desarrollo de actividades comerciales, industriales y servicios, al contar con una provisión de energía de calidad y confiable”, manifestó.

El titular de ProInversion adelantó que a octubre próximo, la entidad adjudicará otros dos proyectos más que corresponden al enlace 500 KV Huánuco-Tocache-Celedín-Trujillo, y el enlace 500 KV Celedín-Piura, con una inversión estimada en US$ 833 millones.

En tanto, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, saludó la participación de inversionistas en estos proyectos que suman US$ 100 millones de inversión privada que contribuirá al cierre de brechas en infraestructura.

“Estas adjudicaciones son un reflejo claro de la materializaron de la confianza en el país, pues quien apuesta por el Perú a largo plazo siempre gana”, indicó el titular del MEF.

Datos:

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. (ISA): Es una compañía colombiana especializada en la transmisión de energía eléctrica a través de una extensa red de alta tensión, que abarca más de 48,700 km. Su sistema se encuentra interconectado con las redes eléctricas de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Adicionalmente, a través de subsidiarias bajo su administración, ISA brinda servicios de telecomunicaciones y se encarga de la operación y mantenimiento de infraestructuras viales.

ALUPAR INVERSIONES PERÚ: La empresa "Alupar Perú S.A.C." es propiedad en un 99.99% de "Alupar Investimento S.A.", manteniendo entre ellas una relación de asociación. "Alupar Investimento S.A." opera como un conglomerado en los sectores de transmisión y generación de energía eléctrica, con el propósito de desarrollar inversiones en proyectos de infraestructura energética tanto en Brasil como en varios países de América Latina.