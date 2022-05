De comprarle a Lucas Films la franquicia de Star Wars por US$ 4,000 millones en 2013, Disney hoy recibe más de US$ 7,000 millones al año por juguetería, videojuegos, películas, series y todo tipo de productos de entretenimiento.

Por el lema “May the 4th be with you” (que la fuerza esté contigo), cada 4 de mayo los fanáticos de la saga alrededor del mundo conmemoran la festividad anual del universo intergaláctico de Darth Vader, Luke Skywalker, la princesa Leia, entre otros personajes.

Desde el estreno de su primera película, ‘Una nueva Esperanza’, en 1977, la saga se ha posicionado como uno de los mayores éxitos comerciales de la industria del entretenimiento. No solo por sus ventas en taquilla, que superan los US$ 2,500 millones, sino también por toda la mercancía que año a año sigue vendiendo cifras astronómicas.

Actualmente, la saga de Star Wars es la quinta franquicia de entretenimiento con mayores ingresos en el mundo, con US$ 68,631 millones. A pesar de su masiva popularidad, otras como Pokémon (US$ 92,000 millones), Hello Kitty (US$ 80,000 millones) y Winnie The Pooh (US$ 75,000) están por encima.

Pero, con el respaldo de un gigante como Disney a sus espaldas, la producción intergaláctica ha firmado a lo largo de su historia alianzas con Lego, Adidas, Levi’s, entre otros.

Solo en juguetería, Star Wars vendió US$ 100 millones entre 1977 y 1988. En la actualidad, las ventas superan los US$ 3,000 millones.

En videojuegos, por su parte, la saga ha vendido más de US$ 3,500 millones, sumados a los US$ 2,000 millones en libros y cómics.

El próximo 25 de mayo, la última producción de la saga, ‘Obi-Wan Kenobi’ se estrenará en Disney +. Uno de los platos fuertes de la serie promete ser el reencuentro entre Obi Wan y Darth Vader, papel que volverá a interpretar Hayden Christiansen, tras encarnar a Anakin en ‘El ataque de los clones’ y ‘La venganza de los Sith’.

Esta serie representó para Disney un costo de US$ 25 millones por episodio.

La nueva historia se sumará a ‘The Mandalorian’ (que tendrá tercera temporada) y a ‘El libro de Boba Fett’. Además, Disney planea ya una serie sobre el personaje de Ahsoka Tano (la ‘padawan’ de Anakin Skaywalker en ‘Clone Wars’) que aparece brevemente en ‘The Mandalorian’ y en ‘The book of Bobba Fet’ encarnada por Rosario Dawson, y otra sobre Cassian Andor, el piloto al que dio vida Diego Luna en ‘Rogue One’.

