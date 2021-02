Aupado por la salida al mercado del iPhone 12 y por el incremento en consumo de tecnología a causa de la pandemia de covid-19, Apple logró en los pasados tres meses -los primeros de su año fiscal 2021- la mayor cifra de facturación de su historia, con US$ 111,439 millones en ventas.

En comparación, en el mismo período del ejercicio pasado, la firma que dirige Tim Cook ingresó US$ 91,819 millones, es decir, un 21.3% menos que lo logrado ahora.

Además, en los pasados tres meses, los beneficios de Apple crecieron un 29% hasta los US$ 28,755 millones, mientras que los accionistas de la firma de la manzana mordida se embolsaron US$ 1.70 por título, frente a los US$ 1.26 de hace un año.

Se disparan las ventas de iPhone

Esta facturación récord vino impulsada por la recuperación de las ventas de teléfonos iPhone -tras un año de cifras a la baja- que subió en los pasados tres meses un 17 % interanual y supuso para la empresa de Cupertino (California, EE.UU.) unos ingresos de US$ 65,597 millones.

En general, todo el hardware de la compañía vivió una reanimación significativa, ya que además del iPhone, los ingresos por ordenadores Mac subieron un 21% y los conseguidos por ventas de tabletas iPad se dispararon un 41%.

El segmento de servicios (que incluye desde las ventas de la App Store hasta suscripciones como Apple Music y Apple TV+), considerado estratégico para el futuro de la empresa y que en los pasados trimestres venía liderando el crecimiento, también subió esta vez un 24% hasta los USE$ 15,761 millones de facturación.

Mayor fue el incremento del segmento de tecnología ponible y accesorios para el hogar (en que se encuentran los relojes Apple Watch y los altavoces inteligentes de la compañía), que subió un 30% hasta los US$ 12,971 millones.

Un modelo que tardó más de lo habitual

Las cuentas presentadas hace unos días son las primeras que reflejan las ventas del último modelo de teléfono de la compañía, el iPhone 12, el primero compatible con las redes de internet de altísima velocidad 5G, equipado con una pantalla OLED y disponible en tres tamaños: estándar, Mini y Pro Max.

A causa de los problemas logísticos derivados de los cierres de fábricas por la pandemia, el nuevo teléfono de Apple se presentó más tarde de lo habitual, y en lugar de revelarse en septiembre como viene siendo tradición, la compañía lo hizo a mediados de octubre.

Además de coincidir con el período navideño, tradicionalmente el de mayores ventas de la empresa, y con la presentación de nuevos modelos de hardware, el gran crecimiento en la facturación de los últimos tres meses se explica también por los efectos de la pandemia de covid-19, que han fomentado el teletrabajo y el ocio a través de internet.

Recupera mercado en China

Las ventas de Apple mejoraron en todo el mundo, incluido en el continente americano y Europa, sus principales mercados, pero si hay uno cuyo crecimiento destaca particularmente es el de China, que llevaba un par de años a la baja y ahora se ha recuperado súbitamente, con una facturación que se disparó un 57% en los pasados tres meses.

“Estamos complacidos por la respuesta entusiasta por parte de los consumidores a la línea de productos de última generación que presentamos en una temporada navideña histórica”, indicó al presentar los resultados el consejero delegado de la compañía, Tim Cook.