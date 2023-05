First Quantum Minerals ya empezó algunos estudios en la zona del proyecto La Granja, proyecto en el que formó una sociedad con Rio Tinto para avanzar en el proyecto cuprífero ubicado en Cajamarca. LSe trata de uno de los mayores yacimientos mineros no desarrollados del mundo, y demandará una inversión total de US$ 5,000 millones.

La compañía canadiense se hará responsable de un total de $546 millones de financiamiento inicial del proyecto, que estará destinado para los avances en la participación de la comunidad y finalización del estudio de factibilidad, en el avance del desarrollo de proyectos y la decisión de inversión de los primeros trabajos de construcción tempranas.

Actualmente, First Quantum se encuentra en la fase de entablar relaciones y compromisos con las comunidades locales y en el estudio de factibilidades.

“Estamos muy emocionados de tener a La Granja a bordo. Rio Tinto ha hecho un trabajo fantástico allí en la preparación de una plataforma. Y creemos que tenemos las capacidades para llevarlo adelante”, comentó Tristan Pascal, CEO de First Quantum Minerals, durante la presentación de sus resultados financieros.

First Quantum y Rio Tinto firmaron un memorando de entendimiento para apoyar la cooperación en oportunidades de desarrollo de metales básicos y el intercambio de tecnología y know-how sobre ciertos métodos de minería. La Granja se posiciona como uno de los más grandes proyectos de la cartera minera del Perú.

“La empresa canadiense tiene muchos activos mineros alrededor del mundo y manifestó su intención de seguir incursionando en proyectos de cobre. El cobre es un metal con muy buenas perspectivas a largo plazo, principalmente por su alta conductividad de electricidad, lo que lo convierte en uno de los metales preferidos”, indicó Anthony Hawkins, analista de Inversiones y Mercado de Capitales de Kallpa SAB.

Se espera que el cierre de la transacción se antes de terminar el tercer trimestre de 2023 y está sujeto a ciertas condiciones, como las aprobaciones regulatorias por parte del Gobierno de Perú.

First Quantum también ha determinado la posición del proyecto minero en su pipeline y estará después de uno que la compañía tiene en Argentina.

“La Granja tomará, al menos, un par de años de estudios para encontrar el enfoque correcto para abordar el proyecto, y seguirá después de Taca Taca (proyecto minero en Argentina)”, comenta el ejecutivo de First Quantum.

Los representantes de la compañía consideran necesario desarrollar el proyecto, ya que encuentra un mercado —el de cobre— que, estructuralmente, muestra grandes brechas entre la oferta y la demanda. Asimismo, la empresa también mencionó que su otro proyecto minero, Haquira, ubicado en Apurímac, se encuentra también en etapa de conversaciones con la comunidad, y se desarrollará después de La Granja.

Estudios de factibilidad

First Quantum ya viene realizando estudios en la zona del proyecto para determinar la factibilidad del mismo. La empresa informó que aún les queda trabajo por hacer en la delimitación de las zonas particulares donde se involucra el arsénico, pero no implementarán tecnología de procesamiento no convencional. Así lo detalla John Gregory, director de Mina de First Quantum:

“Tuvimos la oportunidad de ver la base de datos geológica y algunos aspectos preliminares de la geología. El arsénico (dentro del depósito de mineral) está claramente limitado de manera estructural, por lo tanto, está dominado (contenido), y así es como queremos modelarlo en el futuro. Al hacerlo, podremos optimizar el proceso de extracción inicial a través de operaciones convencionales a cielo abierto con un grado de selectividad que no inhibirá la producción”, explica Gregory, quien menciona que la empresa está considerando la flotación de sulfuro convencional como el medio para procesar el material.

Según informó Rio Tinto, se espera que la etapa de estudios de factibilidad concluya en 2028, por lo que el potencial de La Granja será perceptible en el largo plazo.

En comparación con el cuarto trimestre del 2022, los costos de la empresa a nivel global aumentaron $0,61 debido a la menor producción. Sin embargo, durante el primer trimestre del 2023 han observado precios favorables en el combustible, la molienda, el flete y el diésel.