Es imposible mantener el control de la situación cuando golpea una recesión. Pero aunque plataformas tecnológicas como Alphabet Inc. y Snap Inc. están reduciendo sus plantillas en un intento por hacer frente a la crisis económica mundial, la propia reestructuración de Meta Platforms Inc. no podría llegar en peor momento para la empresa.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, le dijo al personal el jueves que esperan recortes de empleos y en general una empresa más reducida en el 2023. La compañía lidia actualmente con el golpe a los ingresos publicitarios provocado por las restricciones de privacidad de Apple Inc., que podrían terminar costándole un estimado de US$ 15,400 millones en ventas publicitarias este año. Meta también está buscando construir un producto que le haga competencia a TikTok, al tiempo que hace un giro hacia la realidad virtual en lo que podría ser el mayor fracaso estratégico en la historia de Facebook.

Es sensato recortar costos ante una recesión, pero Zuckerberg se ha puesto en una posición difícil al reajustar recursos que compiten por objetivos muy diferentes. No sorprende que los inversionistas estén cada vez más irritables por el control férreo que ejerce sobre la compañía. En lo que va del año, las acciones de Meta han bajado un 60%. El viernes por la mañana cotizaban a US$ 136; por esta misma época el año pasado, tocaban los US$ 378.

Incluso si las acciones cayeran por debajo de los US$ 100, es probable que los inversionistas no puedan hacer mucho para destituir a Zuckerberg de su puesto como presidente y director ejecutivo, ya que posee el 51% del poder de voto de Meta, gracias a su estructura de acciones de clase dual. El consejo de Facebook ha sido históricamente maleable, pero incluso si comenzaran a quejarse, el director ejectivo tiene el poder de destituir a un director “con o sin causa”, según los estatutos de la empresa.

Los recortes de Zuckerberg serán los primeros desde la fundación de Facebook en el 2004, e implicarán una congelación de contrataciones y la reestructuración de algunos equipos para ayudar a reducir gastos, según los comentarios que hizo durante una sesión semanal de preguntas y respuestas con el personal, informó Bloomberg News.

“Esperaba que la economía ya se hubiera estabilizado más claramente”, dijo Zuckerberg. “Pero por lo que vemos, todavía no lo hace, por lo que queremos planificar de manera más conservadora”.

Las recesiones pueden ser una bendición mixta en el mundo de la tecnología. En los últimos años, demasiadas nuevas empresas han podido recaudar dinero para grandes ideas que carecían de un modelo comercial viable, al tiempo que los tiempos difíciles pueden obligar a los empresarios a ser más disciplinados en sus gastos de capital, construyendo empresas de una manera menos exorbitante.

“Miles de empresas deberán cerrar entre ahora y el 2023″, dijo Tom Stafford, cofundador de la firma de inversión en tecnología DST Global en la Bloomberg Technology Summit esta semana. Agregó que el mercado para invertir en nuevas empresas, que se ha desacelerado notablemente en los últimos seis meses, es “mucho más saludable ahora que hace un año”.

Pero Facebook no es una startup, y durante años ha ofrecido algunos de los beneficios más competitivos entre las grandes tecnológicas. Stafford también dijo que tan recientemente como el año pasado, Facebook se acercaba al personal de las empresas de su cartera con ofertas de cinco veces su salario, “por lo que era difícil decir que no”.

Los múltiples grandes objetivos de la empresa podrían confundir los esfuerzos de Zuckerberg por lograr una reestructuración efectiva. Meta está teniendo problemas para imitar a TikTok con su función de video de formato corto en Instagram llamada Reels, según un informe del Wall Street Journal a principios de este mes, que citó una investigación interna. El compromiso de los usuarios con Reels disminuyó durante el verano, mientras que “la mayoría de los usuarios de Reels no tienen nivel de compromiso alguno”.

El costoso cambio de Zuckerberg al metaverso también inspira cada vez menos confianza. El mes pasado, publicó una selfie virtual que fue ampliamente ridiculizada por sus gráficos burdos, al tiempo que el enfoque principal de la compañía en los visores como la principal puerta de entrada al metaverso parece imprudente. Las plataformas de metaverso más exitosas ya existen en 2D, con Roblox Corp. y Fortnight de Epic Games Inc., y han logrado atraer a millones de usuarios regulares con incentivos para construir y compartir experiencias.

En cambio, Meta se ha centrado en la sensación inmersiva de sus productos de realidad virtual, que hasta ahora, no han resultado ser tan atractivos. Su plataforma Horizon Worlds tampoco tiene los mismos tipos de incentivos incorporados que Roblox y Fortnight.

Zuckerberg necesita trabajar para solucionar todos estos problemas, además de encontrar formas de compensar los miles de millones en ingresos que ha perdido por los límites de privacidad de Apple en los iPhone.

Facebook fue una vez una empresa de un billón de dólares con un crecimiento aparentemente imparable en la publicidad digital, pero ese crecimiento se está desacelerando, mientras que los otros intentos de la empresa de generar ingresos parecería están fracasando. La reestructuración ayudará a que Meta salga adelante, pero una recesión económica podría, en última instancia, acelerar el declive de esta.