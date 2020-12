La Junta de Accionistas de la entidad financiera CaixaBank dio luz verde a la fusión por absorción de Bankia, operación que permitirá crear el mayor banco de España y que supone la integración número 85 en los 115 años de historia del grupo, de origen catalán (noroeste español).

La entidad ha celebrado esta Junta extraordinaria en el Palacio de Congresos de Valencia (este español), el mismo recinto donde los accionistas de Bankia dieron el martes el visto bueno a esta operación de consolidación, que dará lugar a la nueva CaixaBank, con más de 20 millones de clientes, más de 50,000 empleados y 6,700 sucursales.

Tras la aprobación de la operación, avalada por el 99.71% de los accionistas presentes o representados, CaixaBank y Bankia esperarán a recibir la autorización de los reguladores para culminar la fusión, que podría materializarse en el primer trimestre del 2021, si bien la integración operativa de las dos entidades se ejecutaría a finales de ese año.

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha calificado de “histórica” esta junta y ha defendido que Bankia “es el mejor socio” con el que avanzar en el proceso de concentración bancaria que vive Europa.

En esta nueva ola de reestructuración del sector, CaixaBank ha querido anticiparse y “tener un papel protagonista” y, es por ello, que ha apostado por la fusión con Bankia para ganar escala y mejorar la eficiencia, especialmente en el actual contexto de bajos tipos de interés y empeoramiento de la situación económica por la pandemia.

La fusión dará lugar “a una entidad más sólida, más eficiente y más rentable”, lo que “generará valor para clientes, accionistas, empleados y para el conjunto de la sociedad”, ha destacado Gual, en su última intervención en la junta como presidente de CaixaBank.

“La operación que hoy presentamos será, sin duda, uno de los grandes hitos en la historia de la entidad. Estoy seguro que esto, que ya es evidente hoy, lo veremos aún con más claridad de aquí a unos años, cuando tendremos más perspectiva y habremos constatado el éxito de la operación”, ha subrayado.

La nueva CaixaBank será el banco líder en España, con un volumen de activos superior a 660,000 millones de euros (US$ 802,621 millones) y cuotas de mercado cercanas al 25%.

La fusión, además, permitirá obtener sinergias superiores a los 1,000 millones de euros (US$ 1,206 millones) anuales: 290 millones (US$ 352 millones) procedentes de mayores ingresos y 770 millones (US$ 936 millones) de ahorro de costes.

CaixaBank estima que la nueva entidad mejorará la ratio de cobertura de la morosidad en 3 puntos, contará con un incremento de los activos líquidos hasta los 128,000 millones (US$ 155,641 millones) y una ratio de solvencia core capital que excedería el mínimo requerido en más de 310 puntos básicos.