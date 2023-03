Los US$75,000 millones de Chevron Corp. lideran el camino, seguidos por Meta Platforms Inc. con US$40.000 millones, Goldman Sachs Group Inc. con US$30.000 millones, y Booking Holdings Inc. y Salesforce Inc. con US$20,000 millones cada uno, escribió en una nota un equipo liderado por Dubravko Lakos-Bujas.

Si bien los anuncios de recompras están alcanzando nuevos máximos en lo que va del año, la ejecución de los mismos ha ido disminuyendo. Según los estrategas, las recompras de acciones cayeron un 20% en el cuarto trimestre y el ritmo se desaceleró respecto del primer trimestre del año pasado.

Las recompras han sido una fuente clave de demanda de acciones en EE.UU. durante la última década. Pero dada la incertidumbre actual sobre el crecimiento económico, las empresas pueden tratar de preservar el efectivo, mientras que las recompras también se han convertido en un objetivo para los aumentos de impuestos de la Administración Biden.

Los anuncios de recompra de acciones por parte de empresas del S&P 500 en los últimos 12 meses totalizaron US$853,000 millones, en comparación con un máximo de alrededor de US$1 billón registrado en mayo de 2019, dijeron los estrategas.

En la nota, los analistas destacan que la temporada de resultados del cuarto trimestre en EE.UU. no fue tan mala como se temía, pero que confirmó las grietas emergentes en los fundamentos empresariales. El 64% de las empresas del S&P 500 superaron las estimaciones en el período, menos que el promedio del 70% observado en cuartos trimestres anteriores.

Los estrategas consideran que las expectativas de ganancias son demasiado altas de cara al segundo semestre y que las proyecciones de mayores márgenes de utilidad son discordantes con los persistentes costos laborales, el aumento del costo de las presiones del capital y el riesgo de que la demanda se desacelere.

