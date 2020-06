El repunte de US$ 40,000 millones de Tencent Holdings Ltd. esta semana y el reciente ascenso de Pinduoduo Inc. han cambiado la clasificación de las personas más ricas de China.

El desarrollador de juegos más grande del país ha superado a Alibaba Group Holding Ltd. como la empresa más valiosa de Asia. Pinduoduo, una aplicación de compras similar a Groupon también conocida como PDD, se ha más que duplicado este año.

Los repuntes han impulsado la riqueza de sus fundadores, con un giro adicional: Pony Ma, de Tencent, cuyo valor es de US$ 50,000 millones, ha superado la fortuna de US$ 48,000 millones de Jack Ma, convirtiéndose en la persona más rica de China.

Además, Colin Huang, de PDD, cuyo patrimonio neto asciende a US$ 43,000 millones, ha superado al magnate inmobiliario Hui Ka Yan, de China Evergrande Group, entre los tres primeros a principios de este año, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

La pandemia de coronavirus ha acelerado la digitalización del lugar de trabajo y ha cambiado los hábitos de los consumidores, aumentando las acciones de muchas compañías de internet. Ahora los magnates tecnológicos dominan los rangos de la gente china más rica. Ocupan cuatro de los cinco primeros lugares: Ding Lei de la compañía Tencent NetEase Inc. sigue a Hui de China Evergrande.

Sólido desempeño

Tencent ha recorrido un largo camino desde que alcanzó un mínimo en el 2018, cuando China congeló el proceso de aprobación de nuevos juegos. Desde entonces, su acción casi se ha duplicado, y el mes pasado el gigante tecnológico reportó un aumento de 26% en los ingresos del primer trimestre.

“El segmento de juegos en línea de Tencent probablemente tendrá un fuerte desempeño a través de la pandemia de COVID-19, y la mayoría de sus otros negocios están relativamente indemnes”, dijo Vey-Sern Ling , analista de Bloomberg Intelligence.

Eso ha sido una fortuna para Pony Ma, de 48 años, que posee una participación de 7% en la compañía y embolsó cerca de US$ 757 millones por la venta de unos 14.6 millones de sus acciones Tencent este año, según muestran datos compilados por Bloomberg.

El nativo de la provincia meridional china de Guangdong estudió ciencias de la computación en la Universidad de Shenzhen y fue desarrollador de software en un proveedor de servicios y productos de telecomunicaciones antes de cofundar Tencent con otros cuatro a fines de la década de 1990. En ese momento, la compañía se centraba en los servicios de mensajería instantánea.

Ha sido una larga reaparición para Pony Ma. Más tarde ese año, Alibaba se hizo pública en Estados Unidos, catapultando la fortuna de Jack Ma.

Sin embargo, Ling, de Bloomberg Intelligence , señala que el salto de Tencent este año se ha quedado rezagado con respecto a algunos pares de internet, especialmente aquellos en comercio electrónico, juegos y entretenimiento en línea.