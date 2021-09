Apple Inc presentó el martes un nuevo iPhone 13 y 13 Mini con pantallas más brillantes para atraer a los clientes a los planes 5G, y además anunció actualizaciones de sus iPad y relojes.

El iPhone 13 tendrá un nuevo chip llamado A15 Bionic que impulsará funciones como la detección automática texto con la cámara del teléfono. Apple dijo que el iPhone 13 tendrá antenas y componentes de radio 5G personalizados para velocidades más rápidas y vendrá en cinco colores.

El teléfono se venderá a partir de en su versión mini US$ 699. El iPhone 13 tendrá un precio base de US$ 799, que irá subiendo conforme el teléfono cuente con mayor espacio de almacenamiento.

Además, el iPhone 13 Pro se venderá a partir de US$ 999, mientras que el precio del iPhone 13 Pro Max comienza en US$ 1,099. Ambos precios por los modelos de 128 gb de almacenamiento. En la mayor capacidad de 1 tb, el iPhone 13 Pro Max tendrá un precio base de US$ 1,599.

De acuerdo a Reuters, los operadores inalámbricos participantes ofrecerán hasta US$ 700 de descuento para canjes.

La competencia todavía está tratando de ponerse al día con nuestros chips, no solo con el del año pasado, sino incluso el de hace dos años”, dijo Kaiann Drance, una ejecutiva de marketing del iPhone de Apple.

El reloj inteligente Series 7 tendrá una pantalla más grande y una carga más rápida. Costará a partir de US$ 399 y estará disponible a finales del otoño boreal.

La compañía también actualizó su iPad Mini con conectividad 5G y un diseño renovado que lo asemeja a los modelos iPad Air y Pro de gama alta.

Apple también ha actualizado su modelo base de iPad con una nueva cámara para trabajar y aprender desde casa. El modelo básico de iPad comienza en US$ 329, y el Mini en US$ 499. Ambos estarán disponibles la próxima semana.

Las acciones de Apple bajaban un 0.5%, en línea con un ligero descenso del mercado en general.

“Parece que no hay nada realmente revolucionario anunciado, pero por supuesto, como de costumbre, anunciaron suficientes mejoras para al menos generar algo de entusiasmo entre los consumidores”, dijo Rick Meckler, socio de la oficina de inversión familiar Cherry Lane Investments.

Apple había presentado el año pasado su iPhone 12, con un nuevo aspecto y por primera vez con conectividad 5G.