El último domingo Cuarto Poder dio a conocer conversaciones de WhatsApp en la que se muestra el interés del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, para otorgar la operación y mantenimiento de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) a un único postor -conformado por Gilat Networks y Optical Technologies- a pesar de la posición contraria del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel).

La RDNFO es un proyecto emblemático y que implica el tendido de 13,500 kilómetros de fibra en todo el país para brindar Internet de alta velocidad.

Según informó Cuarto Poder, mientras se buscaba un nuevo operador para la RDNFO, era Pronatel quien estaba a cargo de la red. Por ello se elaboraron un estudio de mercado y se invitó a 36 empresas a participar, de ellas solo 3 llegaron a la parte final. De las 3, solo una cumplía con las bases: Gilat Networks y Optical Technologies.

“Había mucha presión en general. Sí, se podría decir que no era un proceso tan normal que digamos. En mi apreciación, como que había una alta probabilidad de direccionamiento. Entonces, percibí que esos términos de referencia estaban direccionados”, indicó Fabiola Caballero, exviceministra de Transportes.

Por su parte, el exdirector ejecutivo de Pronatel, Jorge Túpac Yupanqui, sostuvo que fue retirado del cargo cuando hizo público la presión para otorgar la concesión al consorcio de Gilat Networks y Optical Technologies. “No era la mejor opción”, sostuvo.

“El estudio de mercado nos está demostrando que no estamos todavía adecuados al mercado real. El precio es real y no se cumplió el requisito de pluralidad de postores. Decidimos continuar con el estudio de mercado en vez de otorgarlo”, añadió.

Un detalle a tomar en cuenta es que este único postor solicitaba US$ 33 millones al año por mantener y operar la red dorsal, que en la práctica es US$ 10 millones más que el anterior concesionario cobraba (US$ 23 millones al año).

-La respuesta del consorcio-

En un comunicado, ambas empresas dicen que “el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a través del Pronatel, realizó dos estudios de mercado (etapa indagatoria) para evaluar el interés y las cotizaciones económicas de empresas de telecomunicaciones, para el mantenimiento y operación de la red dorsal”

El consorcio Gilat-Optical anotó que “únicamente entregó una cotización económica no vinculante al Pronatel para el segundo estudio de mercado convocado en diciembre 2021″

Pronatel -alegó- “nunca llegó a convocar a un proceso de selección, quedándose en la etapa de estudio de mercado, por lo que este organismo asumió la operación y mantenimiento de la red dorsal desde el 14 de enero 2022″.

“Por lo tanto, no ha habido ninguna contratación por parte del Estado al consorcio Gilat-Optical”.

También afirma que “la cotización presentada es mayor al pago recibido por el concesionario anterior debido a los mayores costos y riesgos asociados a las diferentes condiciones del requerimiento”.

A lo que añade cuatro elementos a considerarse por los que solicitó US$ 10 millones adicionales:

Azteca tenía una concesión por 20 años. Este requerimiento por mantenimiento y operación sería por un máximo de 3 años. Azteca señaló en medios de comunicación las pérdidas económicas que le representaba la concesión de la red dorsal. La operación de la red dorsal implica riesgos altos dado que se desconoce las condiciones actuales de dicha red. Las exigencias y las penalidades son elevadas y la gestión de este tipo de proyectos públicos resulta ser compleja, incrementando el riesgo.

“El consorcio Gilat-Optical descarta cualquier tipo de direccionamiento a su favor porque el perfil requerido en los términos de referencia lo cumplían las principales empresas operadoras de telecomunicaciones del país (al menos 7 empresas). Además, el proceso de selección nunca se convocó”, subrayó.

Apuntó que ambas son compañías de telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia en el país. Además que cuentan con comprobadas capacidades en la construcción y operación de redes de fibra óptica de alcance nacional.

“A lo largo de estos años, tanto Gilat como Optical Networks se han encargado de implementar grandes proyectos del sector público y privado. El consorcio Gilat-Optical descarta cualquier conducta inadecuada en sus gestiones y reafirma su voluntad de seguir contribuyendo a la conectividad de todos los peruanos”, finalizó.