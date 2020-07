La pandemia que atravesamos por el Covid-19 desnudó la precaria condición de conectividad que existe en el país. El incremento del uso de la red para trabajar y estudiar ha generado el colapso de la señal; y es que según el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (OPECU) en el Perú la velocidad de la banda ancha fija de descarga es de apenas 27.87 Megabits (Mbps), es decir 3.9 veces menos del que goza nuestro vecino del sur Chile (108.17 Mbps).

Esta velocidad nos coloca entre los últimos de la región en cuestión de conectividad. Pero, ¿qué causa que el Perú no tenga una conectividad adecuada para afrontar situaciones de emergencia? Si bien es cierto hay diversas causas que van desde entrampamientos y contradicciones gubernamentales, lo principal es la falta de infraestructura para brindar un servicio de buena calidad a los usuarios.

Víctor Jáuregui, CEO de la empresa de telecomunicaciones Optical Networks, señaló que para que exista un buen servicio es indispensable contar con internet a través de la fibra óptica. Este sistema es más moderno, pues se basa en la transmisión de luz a través de un cable.

“En el caso de ON contamos, solo en Lima, con cerca de 5 mil kilómetros de fibra óptica. Al tratarse de fibra óptica pura no hay infraestructura de cobre o de HFC -predecesor de la fibra óptica- por ende la calidad de transmisión de datos es superior. No importa cuántos clientes están conectados en la misma zona, el ancho de banda no se ve afectado”, detalló Jáuregui.

“Venimos trabajando desde hace años para mejorar la conectividad en el país, con el único propósito de acordar la brecha que existe. Creemos que la fibra óptica es la puerta de entrada a la transformación digital funcionando como catalizador clave para la implementación de nuevas tecnologías”, dijo la ejecutiva

Respecto a la velocidad, de acuerdo a Optical Networks un sistema normal puede alcanzar una velocidad máxima de apenas 100Mb/s, mientras que uno de fibra óptica se ha llegado tradicionalmente a 10Gb por segundo.

El Dato

¿Cuál es la principal diferencia de la red de fibra óptica pura y la tecnología HFC?

Una red híbrida de fibra coaxial (HFC) es una tecnología de telecomunicaciones que utiliza cables de fibra óptica y cable coaxial en diferentes partes de su infraestructura de red para transportar contenido de banda ancha (como video, datos y voz). Las operadoras, al utilizar HFC, instalan fibra óptica en su cabecera o centro de distribución y luego implementan cables coaxiales en los nodos que llegarán posteriormente a los hogares o negocios.